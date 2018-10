Mii de clădiri din Bucureşti rămân un pericol public, din cauza faţadelor care stau să cadă.

Asta, deşi a trecut un an de când Consiliul General al Capitalei a adoptat o hotărâre care prevedea că municipalitatea să reabiliteze clădirile din fonduri publice. Conform acesteia, proprietarii ar urma să restituie banii în rate egale. Până acum au fost identificaţi doar 26.

La sfârşitul săptămânii, pompierii au fost chemaţi pe strada Ştefan Luchian din Sectorul 2 al Capitalei, după ce bucăţi de tencuială au distrus o maşină. Astfel de situaţii pot fi întâlnite la tot pasul în Bucureşti, iar proprietarii fie nu sunt de găsit, fie nu au bani să repare faţadele, chit că în caz de accident sunt direct responsabili.

Locatar: „Cade tencuiala.”

Reporter: „Și de ce nu o reparaţi?”

Locatar: „Nu avem posibilitatea ca locatari. Am cerut ajutorul primăriei ne-au spus că nu au fonduri să o facă, să aşteptăm. Am depus şi actele care s-au cerut, aşteptam de un an de zile.”





Încă din 2011 există o lege care prevede că primăria ar trebui să se implice: să plătească reabilitarea clădirilor, iar proprietarii să restituie banii în 10 ani de rate lunare fără dobânda. Abia în noiembrie 2017, Consiliul General a adoptat o Hotărâre care prevedea toate aceste lucruri. Legea nu putea fi aplicată în lipsa unui regulament, care a fost aprobat abia acum în vara.

Cu alte cuvinte, nu s-a făcut un inventar complet al clădirilor în pericol. Reprezentanţii Primăriei spun că se concentrează deocamdată în zonele protejate. Oficialii precizează şi că pentru realizarea campaniei de renovare a faţadelor, două echipe au luat legătura cu proprietarii. Au fost identificaţi doar 26 din câteva mii care ar putea intra în program.

„Pentru realizarea acestei campanii, au fost constituite două echipe care au mers în teren şi au luat legătura cu locatarii. Au fost identificaţi 26 de proprietari care şi-au exprimat dorinţa de a intra în programul de reabilitare a faţadelor”, Primăria Bucureşti.

În Timişoara, în schimb, viitoarea Capitala Culturală Europeană în 2021, mai mult de jumătate dintre clădirile vechi au fost reabilitate.

Primăriile care nu inventariază clădirile cu probleme riscă amenzi de până la 15.000 de lei. Proprietarii care nu repară faţadele într-un an de la notificare riscă amenzi de până la 8.000 de lei. În cazul proprietarilor, amenzile sunt date de poliţia locală, iar în cazul primăriei, de prefectură. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă.