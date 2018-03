Semnele unei noi bule imobiliare sunt tot mai clare. Cererea de împrumuturi pentru locuinţe a crescut numai în ianuarie şi februarie cu 50% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

În ceea ce priveşte costurile, luna februarie a adus scumpiri în cazul celor cu dobândă fixă, care îi feresc de şocuri pe împrumutaţi.

Deşi de obicei începutul anului este mai slab pentru tranzacţiile imobiliare, nu acelaşi lucru se întâmplă acum cu cererea de credite pentru locuinţe.

Anca Bidian, director general Kiwi Finance: „Începutul acestui an, primele două luni, am avut o cerere cred că cea mai mare din ultimii 7 sau 8 ani. Noi am depăşit volumul din ianuarie şi februarie 2008.”

O parte tot mai mare dintre cei care solicită împrumuturi imobiliare aleg să cumpere locuinţe noi.

Irina Chițu, director general Finzoom: „La ultimul salon imobiliar, de exemplu, din Bucureşti s-a observat o uşoară scădere a preţului la locuinţele mai vechi, pentru că sunt foarte mult proiecte rezidenţiale noi.”

Problema este că cei care vor locuinţe în zonele bune ale marilor oraş le găsesc mai greu. Noile construcţii se întind mai ales la periferie.

Anca Bidian, director Kiwi Finance: „Au creditele aprobate din punct de vedere financiar şi apoi se duc să îşi caute casă. Oferta nu îndestulează cererea.”

Creşterea indicelui ROBOR din toamna anului trecut i-a făcut pe mulţi să ceară credite cu dobândă fixă, care te protejează de şocuri în primii ani.

Irina Chițu: „În luna februarie, surpriza din partea băncilor care au în oferta credite cu dobândă fixă: acestea au mărit dobânda fixă cu 0,6 până la 1,25 puncte procentuale.”

De regulă rata lunară este cu atât mai mare cu cât este mai lungă perioadă de dobândă fixă.