Apartamentele disponibile spre vânzare, atât noi, cât și vechi, au continuat să se scumpească și în prima lună a anului 2018, prețul mediu pe metrul pătrat util ajungând la 1.172 de euro, potrivit unei analize a portalului Imobiliare.ro.

Astfel, prețurile s-au majorat cu 0,69% la nivel național, în ianuarie, de la 1.164 de euro pe metru pătrat util, la finele lunii decembrie 2017.

Potrivit sursei citate, creștere resimțită în ianuarie 2018 a fost susținută în mod exclusiv de segmentul locuințelor nou-construite, întrucât prețurile apartamentelor vechi din marile centre regionale fie au stagnat, fie au consemnat scăderi. Acest fapt este cu atât mai interesant cu cât, până acum, apartamentele vechi au fost cele care au „dat tonul” în materie de scumpiri.

În București, pretențiile vânzătorilor de apartamente s-au majorat, per ansamblu, cu 0,64% în ianuarie 2018, de la 1.259 la 1.267 de euro pe metru pătrat util. În vreme ce prețul mediu solicitat pentru un apartament vechi s-a menținut constant, la o valoare de 1.187 de euro pe metru pătrat, unitățile locative din cadrul noilor ansambluri rezidențiale s-au apreciat cu 1,45%, de la 1.306 la 1.325 de euro pe metru pătrat util.

La Brașov, prețul mediu cerut de vânzători a crescut ușor în prima lună a anului, cu 0,2%, mai exact, de la 1.007 la 1.009 euro pe metru pătrat util. În vreme ce apartamentele vechi din oraș s-au ieftinit cu 0,2% (de la 1.011 la 1.009 euro pe metru pătrat), cele nou-construite s-au scumpit cu 1,51%, ajungând astfel la un nivel de preț similar cu cele dintâi, respectiv 1.009 euro pe metru pătrat util (față de 994 de euro pe metru pătrat util).

În Cluj-Napoca, orașul care a ținut, și în 2017, capul de afiș în materie de scumpiri, evoluția prețurilor a fost, la fel ca în celelalte centre regionale, mult mai temperată la început de an. Astfel, prețurile au crescut cu 0,41% la nivelul pieței apartamentelor per ansamblu, de la 1.457 la 1.463 de euro pe metru pătrat util. Și aici, însă, locuințele din blocurile vechi s-au ieftinit, cu 0,46% de data aceasta, de la 1.507 la 1.500 de euro pe metru pătrat util. Semnificativ mai ieftine decât cele vechi, locuințele noi s-au apreciat cu 1,43% în prima lună a acestui an, de la 1.399 la 1.419 euro pe metru pătrat util.

Constanța este singurul dintre cele analizate în care prețul mediu solicitat de vânzători la nivelul pieței per ansamblu s-a diminuat în ianuarie 2018. Este vorba, mai exact, despre o scădere de 0,37%, de la 1.095 la 1.091 de euro pe metru pătrat util. Această evoluție singulară (cel puțin în rândul marilor centre regionale) se explică prin faptul că, în orașul din sud-estul țării, apartamentele vechi au înregistrat, în perioada menționată, cea mai mare marjă de scădere, respectiv 0,92% (de la 1.090 la 1.080 de euro pe metru pătrat util). Locuințele noi, pe de altă parte, s-au scumpit și aici – acestea au consemnat un avans de 1,26%, de la 1.111 la 1.125 de euro pe metru pătrat util.

Iașiul, singurul dintre cele șase mari orașe ale țării care se situa, la finele lui 2017, sub pragul de 1.000 de euro pe metru pătrat util pentru un apartament, a avut o evoluție interesantă la început de an. Astfel, în Iași a fost consemnată mai mare marjă de creștere la nivel general: un plus de 1,95%, de la 974 la 993 de euro pe metru pătrat. Interesant este că, în vreme ce prețul mediu solicitat pentru locuințele din blocurile vechi a rămas constant, la 940 de euro pe metru pătrat util, unitățile locative nou-construite s-au apreciat cu 3,22%, de la 994 la 1.026 de euro pe metru pătrat util, depășind astfel, cel puțin pe un segment de piață, pragul „psihologic” mai sus menționat.

În Timișoara, pretențiile vânzătorilor de locuințe s-au majorat, per ansamblu, cu 0,61% în ianuarie 2018, de la 1.152 la 1.159 de euro pe metru pătrat util. Interesant este că, în vreme ce apartamentele vechi s-au ieftinit cu 0,35% (de la 1.156 la 1.152 de euro pe metru pătrat util), cele noi au consemnat un avans important, similar cu cel petrecut în Iași – este vorba despre o creștere de 3,06%, de la 1.144 la 1.179 de euro pe metru pătrat util.