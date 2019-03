Potrivit Fondului, Programul Prima Casă 2019 beneficiază de aceleași condiții de acordare a garanției ca anul trecut pentru finanțările aprobate de băncile participante.

“Timp de 10 ani Programul Prima Casă a extins în mod natural accesul la creditare pentru persoanele tinere, cu vârste până la 35 de ani, oferindu-le șansa de a achiziționa o locuintă. Până la finele anului 2018, FNGCIMM a acordat peste 260.000 de garanții și promisiuni de garantare pentru achiziționarea sau construcția de locuințe pe întreg teritoriul României”, a declarat Gheorghe Lăpădat, director general al FNGCIMM.

Programul Prima Casă 2019 va fi derulat prin intermediul a 15 bănci finanțatoare: BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Românească, Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Marfin Bank, Credit Agricole, Leumi Bank și Intesa Sanpaolo Bank.

Plafonul total al garanţiilor ce pot fi emise în anul 2019, potrivit art.1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este în cuantum de 2 miliarde lei și a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.93/2019.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, anunţa recent, că programul “Prima Casă” va deveni "mai social", iar până la finele lunii februarie va exista o formă modificată a acestuia.

"Am prins ca plafon cam două miliarde de lei în acest an pentru programul 'Prima Casă', deci el va continua, numai că am spus că discuţiile acestea pe care le-am avut cu cei de la Banca Centrală au fost pentru a-l face mai social, mai îndreptat către zona socială. Probabil că până la final de februarie vom avea forma propusă a fi modificată, dar nu se schimbă aspecte esenţiale. Nu. Finanţarea există, a fost bugetat, programul continuă. Până nu îl modificăm, va continua în aceeaşi parametri. Până la final de februarie o să ieşim, cred, cu o Hotărâre de Guvern", a spus Eugen Teodorovici.

Şeful de la Finanţe a spus că modificările vor viza aspecte legate de suprafaţa casei sau de veniturile celor care vor să îl acceseze.

"Mă refer la suprafaţa casei, la persoanele cu venituri mai mici. Este un program social la urma urmei. Nu îţi iei casă de 500 de metri pătraţi, prima casă, îţi iei o casă pentru familie atât cât poţi...", a adăugat Teodorovici.