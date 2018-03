Investiţiile nete realizate anul trecut în economia naţională au însumat 77,964 miliarde de lei, fiind în creştere cu 6,4%, comparativ cu anul 2016, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În trimestrul IV 2017, investiţiile nete realizate în economia românească au ajuns la 28,274 miliarde de lei, mai mari cu 13,5%, comparativ cu trimestrul IV 2016.

Această creştere a fost înregistrată la toate elementele de structură: alte cheltuieli - plus 43,2%, lucrări de construcţii noi - plus 13,0% şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport) - plus 2,3%.

Potrivit INS, în anul 2017, comparativ cu anul 2016, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 6,4%, creştere înregistrată la toate elementele de structură, astfel: alte cheltuieli, cu 17,4%, lucrări de construcţii noi, cu 4,9%, şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport), cu 3,9%.

Pe activităţi ale economiei naţionale, în 2017, raportat la 2016, se constată o creştere a ponderii investiţiilor nete în construcţii, cu 7,1 puncte procentuale. 33,4% din investiţiile nete au fost orientate către industrie, fiind în creştere cu 0,3 puncte procentuale faţă de anul 2016.

Conform INS, investiţiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi sau de la populaţie (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc.).