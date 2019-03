"N-aş putea spune cât de pregătită este întreaga umanitate pentru a face faţă unui atac cibernetic masiv, nu doar România. Singur, un departament de IT nu mai poate face faţă unui atac de tipul celui din Ucraina. Să fim foarte realişti: dacă băncile care au fost primele targetate de atacuri pentru că acolo sunt banii, zona SCADA (Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date - Supervisory Control And Data Acquisition, n.r.) şi de Industrial Control este una extrem de vulnerabilă. De ce? Lucrurile sunt foarte simple: sistemele au fost dezvoltate acum 30-40 de ani, că vorbim despre controlul unui laminor, unui cuptor sau unui hidro-agregat. La ora actuală, în întreaga lume, că vorbim de hidrocentrale sau de metalurgie, toate sistemele industriale sunt foarte nesigure, din acest punct de vedere. În cazul atacului cibernetic din Ucraina, pe lângă faptul că a vizat intrarea prin sistemul IT, din IT s-a mers în zona operaţională. Mie, digitalizarea în relaţia cu zona industrială, îmi dă fiori. Asta pentru că acum 15-20 de ani, tot ce însemna zona SCADA era izolată, nu exista Internet. Acum toată lumea promovează ideea de Internet of Things şi e normal pe undeva, însă asta înseamnă intrarea în Internet. Sistemul energetic românesc este mai sigur, pentru că este mai vechi şi pentru că nu poate fi coordonat de la distanţă", a subliniat Neumorni, citat de Agerpres