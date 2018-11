Banca Centrală Europeană va derula din această lună o evaluare cuprinzătoare a calităţii activelor, dar şi teste de stres în rândul celor mai mari şase creditori din Bulgaria, în condiţiile în care autorităţile de la Sofia intenţionează să adere la zona euro, a anunţat luni Banca Naţională a Bulgariei, transmite Reuters.

BCE a refuzat să îi permită Bulgariei să adopte rapid moneda euro, apreciind că băncile din Bulgaria au nevoie de o supervizare mai strictă înainte de a se putea alătura zonei euro, scrie Agerpres

Ca soluţie de compromis, autorităţile de la Sofia au acceptat ca în prima fază Bulgaria să adere la uniunea bancară, o decizie care permite Băncii Centrale Europene să-i monitorizeze principalele bănci, dar care adaugă aproximativ un an la procesul de aderare la zona euro.

"Analiza cuprinzătoare a calităţii activelor este cerută ca parte a procesului de stabilire a unei cooperări strânse între BCE şi autoritatea naţională competentă a statului membru al UE al cărui monedă nu este euro", se arată într-un comunicat al BCE.

Rezultatele ar urma să fie publicate în iulie 2019. Sunt evaluate UniCredit Bulbank, DSK Bank (subsidiara grupului ungar OTP), United Bulgarian Bank, First Investment Bank, Central Cooperative Bank şi Investbank.

Săptămâna trecută, Banca Naţională a Bulgariei a anunţat că 10 din cele 22 de bănci comerciale din ţara vecină vor trebui să îşi constituie rezerve suplimentare de capital.

Începând din ianuarie 2019, băncile bulgare vor trebui să pună deoparte rezerve suplimentare cuprinse între 0,25% şi 0,70% din expunerea totală la risc. În cazul instituţiilor de importanţă sistemică, rezervele vor trebui să crească treptat la 0,5% şi la 1% până în 2020, a adăugat Banca Naţională a Bulgariei.

Autorităţile de la Sofia şi-au asumat mai multe angajamente, inclusiv cooperarea cu BCE, pentru ca în luna iulie 2019 să poată adera, atât la uniunea bancară europeană, cât şi la ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), o perioadă obligatorie de doi ani înainte de adoptarea monedei euro.

Intrarea Bulgariei în ERM-2 ar putea dura un an, dar este posibil să dureze mai mult, în funcţie de progresele înregistrate de autorităţile de la Sofia. Țara vecină ar vrea să adopte moneda euro în 2020 sau 2021.

Bulgaria, cea mai săracă ţară membră a Uniunii Europene, îndeplineşte toate criteriile nominale pentru aderarea la ERM-2. Moneda naţională, leva, este deja legată de euro, datoria publică este sub media din zona euro şi sub limita de 60% din PIB cerută de UE, iar ţara înregistrează un surplus bugetar. Însă Produsul Intern Brut per capita în Bulgaria situat la jumătate faţă de media din UE, corupţia răspândită şi problemele înregistrate de unele bănci au ridicat unele semne de întrebare cu privire la perspectiva aderării Bulgariei la zona euro.