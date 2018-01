Blocajul din Congresul SUA, care a împiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru funcţionarea guvernului, paralizează parţial administraţia americană.

Unul din efectele neprevăzute este că preşedintele Donald Trump ar putea să nu mai participe săptămâna viitoare la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveţia, arată Reuters, prelaută de Agerpres

Trump şi-a anulat deja o deplasare în Florida, la clubul său Mar-a-Lago, iar directorul pentru buget al Casei Albe, Mick Mulvaney, a afirmat sâmbătă că participarea la Davos este luată acum în considerare, atât din punctul de vedere al preşedintelui, cât şi al cabinetului, doar "de pe o zi pe alta".

Programul lui Donald Trump în Elveţia prevedea şi o întâlnire cu premierul britanic Theresa May.

Lipsa unui vot în Congres, până la termenul-limită de vineri la miezul nopţii, a lăsat guvernul SUA şi diferite autorităţi federale fără finanţare, în aşteptarea adoptării bugetului anual. În astfel de situaţii, angajaţii care nu au roluri vitale sunt trimişi în şomaj temporar, explică Reuters.

Primele notificări privind concediile fără plată erau aşteptate chiar sâmbătă, iar pentru zilele lucrate până acum plăţile urmează să se facă pe 26 ianuarie.

Departamentul Apărării a comunicat că problema nu afectează operaţiunile militare în Afganistan, Irak şi Siria. Cei 1,3 milioane de militari americani vor rămâne la datorie. În schimb, este posibilă trimiterea temporară în şomaj a personalului civil neesenţial. În Departamentul Justiţiei, se aşteaptă să îşi poată continua activitatea circa 95.000 de angajaţi din cei aproape 115.000. Cifra de personal de la Casa Albă se va reduce cu peste 1000 din totalul de 1715.

Aniversarea primului an de la preluarea preşedinţiei de către Donald Trump a fost marcată, sâmbătă, şi de reluarea protestelor femeilor. Zeci de mii de contestatare ale preşedintelui au mărşăluit la Washington, New York, Los Angeles, Chicago şi în alte aproximativ 250 de oraşe americane. Unele purtau, ca şi în urmă cu un an, căciuliţe roz, aşa-numitele "pussy hats", create pentru a reaminti un comentariu vulgar al lui Trump la adresa tuturor femeilor.

Reuters observă că impasul politic afectează imaginea de negociator de succes a lui Trump. Într-un mesaj în reţeaua Twitter, preşedintele a dat vina pe opoziţie: "Este aniversarea de un an a preşedinţiei mele şi democraţii au vrut să îmi facă un cadou frumos", a scris el, adăugând şi hashtag-ul (cuvântul-cheie) #DemocratShutdown, prin care pune închiderea guvernului pe seama Partidului Democrat.

Guvernul Statelor Unite a început la miezul nopţii de vineri spre sâmbătă o închidere parţială a activităţilor sale din lipsa fondurilor de finanţare după ce republicanii şi democraţii nu au reuşit să ajungă în Congres la un acord privind bugetul.

Ultima dată când guvernul Statelor Unite a fost nevoit să se închidă din lipsă de fonduri a fost în octombrie 2013, cu Barack Obama la Casa Albă, o pauză care a durat 16 zile.