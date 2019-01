"Poliţia este mobilizată la locul incidentului în centrul oraşului Derry/Londonderry", au scris pe Twitter forţele de ordine. "Facem apel la răbdare şi cooperare din partea populaţiei şi comercianţilor în momentul în care începem ancheta noastră", potrivit mesajului.

"Bishop street este închisă. Suspiciuni privind o maşină capcană", a scris poliţia anterior.

Pe Facebook, forţele de ordine au oferit alte precizări: "Aparent, nimeni nu a fost rănit. Există o altă maşină care ne pare suspectă. Evacuări necesare sunt în curs".

Fosta şefă a provinciei, Arlene Foster, lideră a DUP, partidul ultraconservator nord-irlandez, a denunţat "un act de terorism în zadar" pe care l-a "condamnat în termenii cei mai fermi", în timp ce ministrul de externe al Republicii Irlanda, Simon Coveney, a "condamnat un atac terorist cu maşină capcană".

Tot mai mult voci au avertizat asupra faptului că o ieșire necontrolată a Regatului Unit din Uniunea Europeană, care va trasa orice fel de graniță între Irlanda și Irlanda de Nord, va duce la reactivarea confictului dintre republicani și unioniști, conflict care, timp de trei secole, a făcut mii de victime.

După Brexit, frontiera de 500 de km dintre Irlanda şi Irlanda de Nord va fi singura graniță terestră pe care Marea Britanie o va avea UE. Cum va funcționa această frontieră este un subiect sensibil, datorită istoriei regiunii. Atât Bruxelles-ul, cât și Londra au declarat de-a lungul timpului că o soluție va fi găsită în timpul negocierilor și nu va exista din nou o graniță și puncte de control între cele două Irlande. Însă, respingerea în Parlamentuil britanic a acordului cu UE ridică îngrijorări în ceea ce privește această frontieră.

Timp de trei decenii, în perioada Tulburărilor (the Troubles), ciocniri sângeroase au avut loc între naționaliștii irlandezi catolici, pe de o parte, și protestanții unioniști, pe de altă parte, conflict soldat cu 3.600 de morți. Pacea a fost restabilită în urmă cu 20 de ani. În 1998, Acordul de pace din Vinerea Mare (“Good Friday Agreement") a pus capăt acestei perioade de înfruntări confesionale - conflict catalogat că fiind unul dintre cele mai sângeroase din Europa de după război - în special eliminând posturile militare de control la frontieră.

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Republica Irlanda au aderat împreună la UE, în 1973, într-o perioada în care violenţele şi atacurile teroriste puseseră stăpânire pe Belfast. Controalele de la graniţa dintre cele două ţări au fost eliminate în anii ’90, când cele două state au devenit parte a pieţei unice europene, iar Acordul din Vinerea Mare din 1998 a dus la încetarea ostilităţilor dintre republicanii catolici care luptau pentru unificarea Irlandei şi protestanţii unionişti loiali Regatului Unit.

