Negociatorii din cele 27 de state ce vor rămâne în Uniunea Europeană după Brexit nu au reuşit să ajungă vineri la un acord asupra situaţiei Gibraltarului, au declarat surse diplomatice europene, citate de Reuters.

Acest subiect riscă să blocheze tratativele dintre Londra şi UE cu numai două zile înainte de un summit extraordinar organizat la Bruxelles, unde liderii statelor membre urmează să aprobe acordul privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar şi o declaraţie politică asupra viitoarelor relaţii dintre UE şi Londra.

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, continua să ameninţe autoritățile de al Londra că ţara sa va bloca acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană, informează AFP, preluată de Agerpres

După o discuţie cu omoloaga sa britanică, Theresa May, Sanchez a scris pe contul său de Twitter: "Poziţiile noastre rămân departe una de alta. Guvernul meu va apăra întotdeauna interesele Spaniei. Dacă nu vor fi schimbări, vom face uz de veto faţă de Brexit".





Dezacordul care persistă între Londra şi Madrid are ca obiect suveranitatea asupra enclavei britanice Gibraltar din sudul Spaniei, arată DPA. Margaritis Schinas, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a declarat joi presei, la Bruxelles, că mai sunt câteva probleme de rezolvat, înainte de summitul special de duminică al Uniunii Europene, care trebuie să aprobe acordul cu Regatul Unit privind relaţiile acestei ţări cu UE după Brexit.

Gibraltarul a lucrat împreună cu Spania pentru a ajunge la o înţelegere în legătură cu locul său în acordul privind Brexit-ul, a afirmat vineri şeful executivului local, Fabian Picardo, adăugând că orice revizuire privind locul enclavei în cadrul acordului ar redeschide întregul acord pentru renegociere, relatează agenţia Reuters.

''Am lucrat din greu şi am ajuns de fapt la o înţelegere cu colegii spanioli în legătură cu rolul Gibraltarului în procesul de retragere (din UE)... cu bună credinţă, am lucrat împreună şi am reuşit'', a declarat Picardo la Radio BBC, adăugând că Spania nu a trebuit să folosească dreptul de veto pentru a aduce Gibraltarul la masa discuţiilor.

''Dacă (acordul de retragere) este deschis pentru o virgulă sau pentru un punct privind Gibraltarul, atunci el va fi redeschis pentru oricare alte chestiuni'', a mai spus şeful executivului teritoriului britanic, situat în sudul Spaniei.

O mică peninsulă pe coasta de sud a Spaniei şi teritoriu britanic începând din 1713, Gibraltarul este unul dintre principalele subiecte asupra cărora există divergenţe între Londra şi Madrid. Gibraltarul urmează să părăsească Uniunea Europeană alături de Regatul Unit în martie 2019, deşi 96% din populaţia sa a votat, la referendumul din iunie 2016, pentru rămânerea în interiorul blocului comunitar.

May: Negocierile pentru Brexit se află într-un moment crucial





Negocierile asupra Brexit-ului se află 'într-un moment crucial', a declarat premierul britanic Theresa May în Camera Comunelor (camera inferioară a parlamentului de la Londra), cu trei zile înainte de summitul extraordinar de la Bruxelles unde ar urma să fie parafat 'acordul de divorţ' între Regatul Unit şi UE.

''Negocierile se află acum într-un moment crucial'', a spus May, înainte de a evoca problema statutului Gibraltar, şefa executivului de la Londra dând asigurări că suveranitatea britanică asupra acestui teritoriu va fi 'protejată'.

Theresa May a promis că va face tot posibilul pentru ca în termen de 72 de ore să fie finalizat acest acord, în interesul cetăţenilor britanici.

Ea a adăugat că activitatea de pregătire a aranjamentelor alternative pentru a se evita activarea mecanismului 'plasei de siguranţă' privind frontiera irlandeză va începe înainte ca Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord să părăsească UE, la 29 martie 2019.

Pe de altă parte, premierul britanic a precizat că textul convenit cu UE face o referire explicită la dezvoltarea unei politici comerciale independente pentru Regatul Unit.

În ceea ce-l priveşte, liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a estimat că acordul convenit de Theresa May privind Brexit-ul este cel mai rău posibil, după publicarea declaraţiei politice asupra cadrului viitoarelor relaţii între Londra şi UE.

''Aceste 26 de pagini sunt un testament al eşecului negocierilor de mântuială purtate de conservatori. Nouăsprezece pagini suplimentare, dar nimic nu s-a schimbat'', a spus Corbyn în Camera Comunelor.

El a denunţat faptul că documentul nu menţionează nimic despre regulile care vor continua să se aplice şi că nu există certitudine pentru viitor.

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunţat joi că negociatorii britanici şi cei ai Uniunii Europene au convenit joi textul documentului comun care stabileşte obiectivele pentru viitoarea relaţie post-Brexit între Londra şi blocul comunitar.

Documentul are nevoie acum de aprobarea politică a Londrei şi a restului de 27 de state membre, care se vor reuni duminică într-un summit extraordinar la Bruxelles.