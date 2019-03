Bursele mondiale înregistrau luni scăderi importante, în urma degringoladei de vineri seara de pe Wall Street, afectate de îngrijorările cu privire la încetinirea economiei mondiale.

"Îngrijorările legate de economia mondială au revenit", a comentat Alan Skrainka, analist la Cornerstone Wealth Management.

Această frază pare să exprime într-un mod concis sentimentul care predomină pe pieţele bursiere, care au înregistrat luni scăderi semnificative, comentează AFP, preluată de Agerpres

Această evoluţie este cu atât mai neaşteptată cu cât, până vineri, tendinţa de creştere înregistrată de indicii bursieri de la începutul anului nu părea să fie pusă sub semnul întrebării nici de dosarul Brexit şi nici de tensiunile comerciale dintre Washington şi Beijing.

La Tokyo, indicele Nikkei a terminat şedinţă cu o cădere de 3,01%, în timp ce bursa de la Hong Kong a pierdut 2,03% iar cea de la Shanghai a înregistrat o scădere de 1,97%.

Bursele europene au urmat aceeaşi tendinţă, chiar dacă pierderile lor au fost mai modeste, în jurul orei 9:15 GMT bursa de la Paris înregistra o scădere de 0,66%, în timp ce bursa de la Londra afişa o scădere de 0,47% iar cea de la Frankfurt un declin de 0,43%.

Vineri seara, toţi cei trei indici principali de pe Wall Street au cunoscut cea mai proastă şedinţă din acest an, indicele Nasdaq înregistrând o pierdere de 2,50%, în timp ce indicele Dow Jones a pierdut 1,77% iar S&P 500 a pierdut 1,90%.

Motivul pare să fi fost publicarea unor date statistice europene dezamăgitoare, în special în Germania.





"Toate aceste date confirmă ceea ce ştiam deja: economia mondială încetineşte, după un deceniu de creştere alimentat de relaxarea monetară a marilor bănci mondiale", a comentat Jeffrey Halley, analist la firma de brokeraj Oanda.

Decizia Rezervei Federale americane de a renunţa să mai majoreze în acest an dobânda de politică monetară, ţinând cont de încetinirea economică, a generat şi ea pesimism pe bursă. În plus, Banca centrală americană şi-a revizuit, în jos, estimările privind evoluţia primei economii mondiale, mizând pe un avans al PIB de 2,1% în acest an, faţă de 2,3% cât estima în decembrie.

Luni, semnele de întrebare cu privire la riscul unei recesiuni americane au fost alimentare de publicarea unui studiu bazat pe un panel de 55 de economişti. Chiar dacă riscurile unei recesiuni până în 2020 rămân slabe, trei sferturi din economiştii intervievaţi şi-au revizuit prognozele de creştere, mizând, în medie, pe o creştere a PIB-ul SUA de 2,4% în acest an, după un avans de 2,9% în 2018.