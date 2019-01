În orice versiune a Brexitului, după 29 martie nu va exista un exod din Marea Britanie şi întoarcerea în masă a românilor acasă sau în alte ţări, a declarat Alex Milcev, liderul Departamentului de asistenţă fiscală şi juridică şi partener EY România.

Potrivit acestuia, impactul imediat va fi asupra mediului de afaceri, mai ales în ceea ce priveşte comerţul cu bunuri.

"Se pare că în perioada iniţială, dacă dăm crezare versiunilor de Brexit, hard, soft, middle, nu o să fie impact imediat. După 29 martie, nu o să vedem un exod din Anglia şi întoarcerea în masă a românilor acasă sau în alte ţări. Pe termen lung, clar că trebuie regândită această situaţie, ce se întâmplă exact cu britanicii care lucrează şi locuiesc în alte ţări din UE şi românii care locuiesc în Marea Britanie, în ceea ce ne priveşte pe noi, ţara noastră. Impactul imediat va fi asupra mediului de afaceri, mai ales în ceea ce priveşte comerţul cu bunuri. Comerţul cu servicii nu ar trebui să sufere imediat. Va suferi pe termen lung, dat fiind legislaţia care va fi din ce în ce mai divergentă", a spus Alex Milcev, într-un interviu acordat Agerpres

El susţine că importatorii şi exportatorii trebuie să se informeze cu privire la dispoziţiile tranzitorii.

În ceea ce priveşte actele legislative pe care ar trebui să le promoveze România în această perioadă când deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, Milcev a menţionat impozitarea directă, dar şi pe cea indirectă.





"În domeniul fiscal sunt câteva elemente importante la nivel european care s-au discutat şi se discută şi România are un rol important de jucat aici, precum modificarea legislaţiei europene pe partea de TVA. Deci, o serie de reforme care îşi urmează cursul în următorii ani şi România are un rol în a trece anumite prevederi. Pe impozitarea directă, desigur, e stabilirea unei baze comune de impozitare, consolidate. Deci, e o discuţie de ceva timp şi România trebuie să înţeleagă exact ce anume este în avantajul ţării noastre promovând această iniţiativă sau poate anumite lucruri nu sunt în avantajul ţării noastre şi de aceea anumite elemente trebuie modificate. O altă problemă ar fi mult discutata taxă pentru serviciile digitale despre care se discută de mai mult de un an şi care a ajuns într-un posibil impas. Deci agenda României este plină şi fiscalitatea nu este o excepţie", a mai spus Milcev.