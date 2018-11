Singapore, Japonia şi Spania sunt cele trei ţări ai căror locuitori au cea mai mare speranţă de a trăi mai mulţi ani în condiţii de sănătate, potrivit unui raport publicat de revista The Lancet şi citat de EFE, informeaza Agerpres

Speranţa unei vieţi sănătoase este de 74,2 ani în Singapore; de 73,1 ani în Japonia şi 72,1 ani în Spania, potrivit acestui studiu realizat de The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universitatea din Washington.

La polul opus, ţările cu cea mai mică speranţă de viaţă sănătoasă sunt Republica Centrafricană (44,8 ani), Lesoto (47 ani) şi Sudanul de Sud (50,6 ani).

Raportul Global Burden Desease (GBD) al centrului american constata că populaţia mondială a crescut cu circa 192 % din 1950, când trăiau 2,6 miliarde de oameni în întreaga lume, până în 2017, când populaţia globală numără 7,6 miliarde de persoane.

Între 2007 şi 2017, populaţia globală a crescut cu aproximativ 87,2 milioane de persoane în fiecare an, în timp ce între 1997 şi 2007 creşterea a fost de 81,5 milioane anual.

În cei şapte ani anteriori lui 2017, 33 de ţări au înregistrat un declin al populaţiei, majoritatea în Europa, inclusiv în Spania, Grecia, Portugalia şi România, precum şi în Japonia, Cuba şi Puerto Rico.

Ţările în care în aceeaşi perioadă populaţia a crescut cu peste 2 %, 33 sunt din Africa subsahariană, printre care Nigeria, Etiopia şi Mali.

În analiza privind incidenţa problemelor de sănătate în lume, studiul relevă că cea mai mare proporţie a personalului medical la dispoziţia populaţiei se află în Cuba, Qatar şi în marea parte a ţărilor europene, în timp ce mai mică proporţie se înregistrează în Africa subsahariană.

Studiul relevă totodată că bărbaţii sunt mai predispuşi decât femeile să fie afectaţi de boli netransmisibile, precum atacurile de cord şi accidentele cerebrale.

Cercetătorii au determinat şi unele cauze care au provocat moartea a peste 1 milion de persoane în lume în 2017, printre care bolile coronariene, infecţiile respiratorii, diareea acută, accidentele de trafic şi bolile cronice pulmonare.