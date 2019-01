Peste două luni, Regatul Unit al Marii Britanii ar urma să părăsească Uniunea Europeană, cu sau fără acord. Asta dacă Londra nu va cere o amânare. Nu doar Guvernul şi companiile îşi fac planuri pentru momentul post- Brexit!

Mulţi englezi îşi fac stocuri de alimente, medicamente ori condimente, de teamă că aprovizionarea va avea de suferit!

Graham Hughes, blogger şi înfocat partizan al rămânerii în Uniunea Europeană, cumpăra de luni de zile în contul rezervelor de după Brexit.

Graham Hughes: "Am luat supă de roşii, supă de pui, ketchup, Paracetamol, Ibuprofen"





Graham Hughes: "Păi, supa asta de pui ține la nesfârşit, am luat şi tăieţei, sunt uscaţi, deci au termen mare de valabilitate. Gândiţi-vă că ar urma să verifice fiecare container care pleacă şi intră în ţară, o nebunie. Eu unul am fost în Zimbabwe, am fost şi în Venezuela, am văzut ce înseamnă rafturi goale în supermarket. Este înspăimântător”.

Pe reţele de socializare subiectul stocurilor este unul popular. Oamenii schimbă sugestii, iar un întreprinzător a scos la vânzare aşa-numita "cutie de urgenţă pentru Brexit", cu un cost de 300 de lire sterline.

Steve Folwell, CEO of Lovespace storage and warehousing company: "Constatăm interesul oamenilor de a închiria spaţiu de stocare ori cel puţin intenţia de a face asta. Există multă incertitudine în legătură cu Brexitul, amplificată de lipsa încrederii în procesul politic".

Fran Swan, pro-EU demonstrator: "Medicamentele mele pentru glaucom vin din Irlanda şi deja am dificultăţi în a mi le procura. Aşa că mi-am făcut un mic stoc, nu enorm, dar cât să -mi ajungă în primele 6 luni de după martie".

Poate părea o abordare extremă, dar experţii sunt de acord ca penuria este inevitabilă.

Ian Wright, Director General, Food and Drink Federation: "Nu vei rămâne fără mâncare, dar te vei trezi că mărcile tale preferate lipsesc din stoc".

Reporter: "Pari un pic frustrat că alţii nu iau lucrurile în serios?

Graham Hughes: "Păi suntem doar o insulă care nu-şi poate asigura singura necesarul de hrană".

Totuşi, în ţara calmului imperturbabil şi a umorului pragmatic, Graham ramane deocamdată minoritar.

Londonez: "O să-mi fac griji pentru asta când se va întâmpla".

Londonez: "Cred că se face mare tam-tam pentru orice".

Londonez: "Am trecut noi printr-un război mondial şi prin alte dificultăţi. Răzbim noi prin toate, nu e cazul de panică".