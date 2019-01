Programele introduse de unele stat membre ale Uniunii Europene, care vând paşapoarte şi permise de rezidenţă unor cetăţeni străini înstăriţi, prezintă riscuri de spălare de bani și de infiltarea e grupurilor de crimă organizată în blocul comunitar.

Îngrijorarea vine din partea mai multor ONG-uri, dar și a Comisiei Europene, care intenționează să avertizeze că astfel de scheme ar putea ajuta grupurile de crimă organizată străine să se infiltreze în blocul comunitar şi să sporească riscul spălării de bani, corupţiei şi evaziunii fiscale.

La nivelul Uniunii Europene, un număr de 13 state au lansat programe de tip "Golden Visa": Austria, Cipru, Luxemburg, Malta, Grecia, Letonia, Portugalia, Spania, Irlanda, Marea Britanie, Bulgaria, Olanda şi Franţa.

Ungaria a pus capăt unui program similar, iar Bulgaria intenţionează, de asemenea, să nu le mai permită străinilor bogaţi că cumpere cetăţenia în schimbul unor investiţii, pentru că schema nu a reuşit să aducă beneficii economice semnificative țării.

În Bulgaria, străinii pot obţine un paşaport, care le deschide uşa aproape oricărei ţări UE, în schimbul unor investiţii între un milion de leva (580.922 de dolari) şi 2 milioane de leva. Investiţiile se pot face şi în titluri guvernamentale.

"Datele arată că obiectivul de a spori investiţiile străine reale şi dezvoltarea economică nu a fost atins. Nu au fost create noi locuri de muncă şi creşterea economică nu a fost stimulată", a precizat ministerul într-un comunicat.

"În unele cazuri s-a stabilit că într-o etapă ulterioară investiţia nu s-a materializat de fapt din cauza vânzării titlurilor de trezorerie achiziţionate sau din alte motive", a adăugat ministerul.

Ministerul Justiţiei a precizat că numai 50 de străini - din Rusia, Egipt, Israel şi Pakistan - au primit un paşaport contra unor investiţii începând din 2013.

Amendamentele legale vor întări şi regulile pentru acordarea cetăţeniei persoanelor de origine bulgară. În octombrie, procurorii bulgari au pus sub acuzare un oficial de stat de rang înalt în cadrul unei investigaţii asupra unei escrocherii cu documente despre care ei susţin că le-a permis străinilor să obţină paşapoarte bulgare şi să călătorească liber în blocul comunitar.

Într-un raport comun, Global Witness şi Transparency International au cerut Uniunii Europene să stabilească o serie de standarde pentru gestionarea acestor scheme şi să extindă prevederile destinate combaterii spălării de bani, care până acum se aplică băncilor şi firmelor care organizează jocuri de noroc, la toate părţile implicate în industria vânzării de vize.

Un oficial european a declarat pentru Reuters că Executivul comunitar ar urma să publice un raport cu privire la programele de tip "Golden Visa" până în luna decembrie.

Raportul, intitulat 'European Getaway - Inside the Murky World of Golden Visas', susţine că Ciprul a strâns 4,8 miliarde euro de pe urma vânzării de paşapoarte şi permise de rezidenţă, în timp ce Portugalia ar putea câştiga aproape un miliard de euro pe an. Pe ansamblu, ONG-urile estimează că statele UE au generat aproximativ 25 de miliarde de euro în ultimul deceniu de pe urma vânzării a cel puţin 6.000 de paşapoarte şi 100.000 de permise de rezidenţă.

Raportul menţionează cazul Maltei, ţară care a strâns 718 milioane euro de pe urma programului său de tip "Golden Visa", şi în cazul căreia solicitanţii care au cazier sau sunt anchetaţi pot fi eligibili "în anumite circumstanţe" să primească un paşaport sau permis de rezidenţă.

"Programele gestionate necorespunzător permit indivizilor corupţi să lucreze, să călătorească fără probleme în UE şi să submineze securitatea colectivă", susţine Laure Brillaud, expert la Transparency International.

Cu excepţia Marii Britanii, Ciprului, Irlandei şi Bulgariei, toate celelalte state membre UE care au introdus programe de tip "Golden Visa" fac parte din spaţiul Schengen.