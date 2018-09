Theresa May

Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană fără un acord dacă liderii blocului nu vor manifesta flexibilitate cu privire la graniţa irlandeză, a declarat pentru BBC ministrul britanic al transporturilor, Chris Grayling, relatează vineri Reuters.

Liderii UE au avertizat-o joi pe Theresa May că, dacă nu va face compromisuri în privinţa comerţului şi a graniţei irlandeze până în noiembrie, ei sunt pregătiţi să facă faţă şi unui Brexit fără acord, scrie Agerpres

"În prezent, ceea ce cere Uniunea Europeană în şi în jurul Irlandei de Nord este pur şi simplu imposibil de acceptat pentru orice guvern britanic. Şi de fapt, dacă îşi menţin această poziţie, nu va exista niciun acord", a spus Grayling.

"Există un limbaj dur, dar, până la urmă, se va ajunge la un acord. Sunt încă încrezător că vom ajunge la o înţelegere", a adăugat ministrul britanic.

Marea Britanie urmează să părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie, însă puţine aspecte sunt clare. Până în prezent nu există un acord de separare şi unii opozanţi ai premierului britanic din cadrul Partidului Conservator au avertizat că vor vota împotriva unui posibil acord privind Brexit-ul.

Deşi negocierile privind condiţiile generale ale Brexit-ului au înregistrat progrese, după cum spun protagoniştii lor, ele continuă totuşi să se împiedice de stabilirea viitoarelor relaţii economice dintre UE şi Marea Britanie şi mai ales de complicata problemă a frontierei dintre Irlanda şi Irlanda de Nord. Dacă nu se va ajunge la o înţelegere cuprinzătoare, pe 29 martie 2019 Marea Britanie ar urma să iasă din UE fără niciun acord.

Presa britanică: Theresa May a fost "umilită" de liderii europeni

Şefa guvernului britanic Theresa May a fost "umilită" de liderii europeni, care i-au cerut să-şi refacă propunerea cu privire la Brexit, la summitul informal al Uniunii Europene de la Salzburg, scrie vineri presa britanică, citată de AFP.

Ziarele The Guardian şi The Times scriu pe prima pagină despre "umilirea" Theresei May, în timp ce Times evocă "dezastrul de la Salzburg".

Tabloidul The Sun merge mai departe, titrând "Şobolanii UE - euro-gangsterii o atacă pe May", alături de o caricatură în care preşedintele francez Emmanuel Macron şi preşedintele Consiliului european Donald Tusk " pozează" ca nişte bandiţi americani înarmaţi cu mitraliere.

"Premierul a refuzat pe bună dreptate să se îndepărteze de liniile roşii stabilite de Regatul Unit", adaugă The Sun.

În finalul summitului, Donald Tusk a avertizat că "propunerea britanică privind cadrul relaţiilor economice nu va funcţiona pentru că subminează fundamentele pieţei interne", în timp ce preşedintele francez a afirmat că "propunerile britanice nu sunt acceptabile în actuala formă pentru că nu respectă integritatea pieţei unice".

Ziarele Daily Mail şi Daily Express lansează la rândul lor vineri un avertisment la adresa UE, reluându-l pe cel al Theresei May, care a declarat că Marea Britanie este gata să plece din UE la 29 martie 2019 şi fără un acord de "divorţ".

Premierul britanic a insistat la Salzburg că planul său privind Brexit, supranumit "Chequers", rămâne "singura propunere serioasă şi credibilă", care permite să garanteze pe termen lung că nu va apărea o nouă frontieră fizică între provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda.

Lidera conservatoare a fost "rănită", dar continuă să afişeze o imagine "curajoasă", consideră Daily Telegraph.