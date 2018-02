JPMorgan, Bank of America şi Citigroup interzic achiziţiile de bitcoin şi alte monede virtuale cu cardurile lor de credit, pentru că bancile nu vor să suporte riscurile asociate cu tranzacţiile respective, transmite Bloomberg.

Bank of America a început de vineri să refuze tranzacţile cu cardurile băncii pe platformele de tranzacţionare a monedelor virtuale. Măsura se aplică tuturor cardurilor de credit personale şi de afaceri ale clienţilor, dar nu şi cardurilor de debit, a explicat purtătorul de cuvânt al băncii, Betty Riess.

Vineri seara, şi Citigroup a anunţat că va opri toate achiziţiile de monede virtuale efectuate cu cardurile de credit ale băncii, scrie News.ro

”Vom continua să ne revizuim politica în funcţie de evoluţia pieţei”, a spus purtătorul de cuvânt al Citigroup, Jennifer Bombardier.

Achiziţiile de monede virtuale pot crea mari probleme băncilor, dacă clienţii fac plasamente nerentabile şi nu mai pot să îşi plătească datoriile. Există şi riscul ca hoţii să folosească carduri furate sau bazate pe identităţi furate pentru a cumpăra monede virtuale.

În plus, autorităţile de reglementare cer băncilor să monitorizeze tranzacţiile clienţilor pentru a preveni spălarea de bani, ceea ce nu este uşor dacă dolarii sunt convertiţi în monede virtuale.

Bitcoin a pierdut jumătate din valoare, începând din 18 decembrie, coborând sub nivelul de 8.000 de dolari, pentru prima oară din luna noiembrie. Declinul are loc pe fondul creşterii probabilităţii ca autorităţi de reglementare din întreaga lume să restricţioneze tranzacţiile cu monede virtuale, al temerilor legate de manipulare a preţurilor şi al interdicţiei impuse de Facebook publicităţii pentru monede virtuale şi pentru ofertele iniţiale pentru acestea.

Interzicerea de către bănci a achiziţiilor de monede virtuale cu cardurile lor poate accentua presiunile, fiind mai dificil pentru cei interesaţi de aceste plasamente să facă investiţii.

Capital One Financial şi Discover Financial Services au anunţat anterior să nu sprijină astfel de tranzacţii.

Mastercard a anunţat săptămâna trecută că volumul tranzacţiilor efectuate de clienţi în străinătate a crescut cu 22% în acest an, parţial datorită utilizării cardurilor pentru cumpărarea de monede virtuale. Compania a avertizat că tendinţa încetineşte deja, odată cu scăderea preţurilor acestor monede.

China interzice tranzacțiile cu criptomonede

Autorităţile de la Beijing şi-au anunţat intenţia de a elimina toate tranzacţiile cu criptomonede care se mai realizează încă în China, prin blocarea accesului la platformele de tranzacţionare din străinătate şi retragerea aplicaţiilor acestora de pe platformele mobile locale, informează AFP, peluată de Agerpres

În numele stabilităţii financiare, obiectivul este "stingerea ultimelor focare ale monedelor virtuale în China" şi sufocarea strângerilor de fonduri în criptomonede care cunosc o nouă relansare, a explicat duminică Jinrong Shibao, o publicaţie financiară editată sub egida Băncii Centrale a Chinei.

Regimul de la Beijing şi-a înăsprit încă din toamna anului trecut atitudinea faţă de criptomonede, în condiţiile în care platformele de tranzacţionare cu sediul în China au fost nevoite să înceteze operaţiunile în luna septembrie, iar strângerea de fonduri în criptomonede (ICO) a fost strict interzisă. În consecinţă, dacă în vara anului trecut platformele străine controlau o cincime din volumul mondial de bitcoin, în prezent China nu mai reprezintă decât 1% din tranzacţiile mondiale de criptomonede, subliniază Jinrong Shibao.

Cu toate acestea, unii investitori chinezi au încercat să caute alternative, astfel că s-au îndreptat spre site-urile specializate în tranzacţii cu criptomonede, în tranzacţii directe de la un particular la altul, precum şi către site-urile care oferă acces la platforme din străinătate, în special din Hong Kong şi Japonia, care nu pot fi reglementate de organismele chineze.

În plus, există grupuri de discuţii pe marile reţele sociale chineze (WeChat, QQ) sau ruseşti (Telegram) unde pot fi efectuate tranzacţii cu criptomonede, în timp ce publicitatea pentru monedele virtuale se multiplică pe reţelele chineze de Internet.

De asemenea, vor fi adoptate măsuri împotriva platformelor străine, iar Banca Centrală a Chinei a ordonat operatorilor chinezi de sisteme de plăţi să se asigure că banii care tranzitează prin sistemele lor nu provin de la tranzacţii de criptomonede.

Criptomoneda este o monedă digitală, virtuală şi poate fi utilizată ca mijloc de plată. Folosirea prefixului 'cripto' arată că acest mijloc de plată utilizează criptografia, ceea ce face aproape imposibilă falsificarea acesteia. Prin folosirea tehnologiilor descentralizate se permite utilizatorilor efectuarea unor plăţi sigure şi anonimizate. Utilizatorul nu mai este obligat să se identifice ca în cazul utilizării serviciilor bancare. Moneda virtuală rulează pe un registru public numit blockchain.

Criptomonedele sunt create printr-un proces denumit minerit (mining), care implică utilizarea procesorului dintr-un dispozitiv, pentru a rezolva probleme complicate de matematică, rezultatul acestora generând monede. Utilizatorii pot cumpăra monedele de la brokeri, apoi le pot stoca sau cheltui, folosind portofelele criptografice. Cele mai cunoscute exemple de criptomonedă sunt: Bitcoin, Ethereum, Ripple sau Litecoin.