Deutsche Bank a anunţat joi că intenţionează să îşi reducă efectivele mondiale la sub 90.000 de angajaţi, de la 97.000 de angajaţi în prezent, în cadrul unui vast plan de restructurare destinat reducerii costurilor şi îmbunătăţirii rentabilităţii, scrie Reuters, preluată de Agerpres

Cea mai mare bancă germană a precizat că reducerile de personal se vor întinde pe toate regiunile şi activităţile, dar vor viza în special 25% din efectivele diviziei de investiţii, în cazul căruia grupul vrea să reducă expunerea cu 10%, sau 100 miliarde de euro.

"Rămânem ataşaţi de activităţile noastre de finanţare şi investiţii precum şi de prezenţa noastră internaţională-suntem inflexibili cu privire la acest punct. Suntem alternativa Europei la finanţare internaţională şi afacerile pe pieţele de capital. Cu toate acestea, trebuie să ne concentrăm pe ceea ce ne pricepem cel mai bine", a declarat directorul general Christian Sewing.

Aceste concedieri fac parte dintr-un set de măsuri de ajustare a strategiei anunţate în aprilie, cu renunţarea la anumite activităţi cu grad mare de risc amplasate în principal în SUA şi Asia. Deutsche Bank intenţionează să se concentreze pe clientela din Europa şi să îşi reducă costurile la mai puţin de 23 miliarde de euro în acest an.

De la instalarea sa în luna aprilie la conducerea Deutsche Bank, Christian Sewing i-a avertizat pe angajaţii celei mai mari bănci germane că urmează să fie luate decizii dificile.

Deutsche Bank a înregistrat pierderi pentru al treilea an consecutiv, iar în prezent banca este sub presiune din partea agenţiilor de rating. Standard & Poor's ar urma să anunţe până la finele acestei luni dacă doboară ratingul Deutsche Bank, pe care l-a plasat sub supraveghere în luna aprilie.