Chiar dacă în Costa Rica cultivarea cafelei robusta este interzisă, iar organizaţiile producătorilor de cafea din Columbia şi alte state din regiune descurajează cultivarea acestui soi, numărul fermierilor din America Latină care se orientează spre soiul mai ieftin este în creştere pentru că este mai profitabil.

"Are o productivitate bună şi un preţ bun", declară Evelio Matamoros, un fermier din Nicaragua care a plantat cafea robusta pentru prima dată în 2010. Acest soi de cafea are "o productivitate mai mare şi nu are nevoie de umbră. Aceste lucruri contează", subliniază Matamoros.

Robusta, căreia îi priesc altitudinile reduse, este în mod normal procesată în cafea instant sau adăugată ca ingredient mai ieftin în amestecuri. De asemenea este utilizată pentru a face spuma din unele espresso-uri.

Cultivatorii de cafea din Columbia şi până în Guatemala au început să aloce suprafeţe de teren din ce în ce mai mari pentru cafeaua robusta, soi care a ajuns chiar şi în Panama, o ţară renumită pentru cafeaua sa de calitate ridicată arabica, ce se vinde la preţuri mari.

În Nicaragua şi Guatemala, industria cafelei se aşteaptă la o creştere a producţiei de cafea robusta de aproape cinci ori, până la aproximativ 540.000 de saci cu o greutate e 60 de kilograme fiecare. Aceasta ar fi echivalent cu aproape un procent din producţia mondială şi ar aduce cafeaua robusta mai aproape de producătorii din America de Nord prin reducerea costurilor cu transportul şi a timpului de livrare comparativ cu marii producători de cafea robusta precum Vietnam şi Brazilia.

Creşterea producţiei de cafea robusta vine într-un moment propice. Departamentul american al Agriculturii, cererea mondială de cafea va atinge un nivel record în acest an, iar oferta de cafea robusta a coborât anul trecut la cel mai scăzut nivel din ultimii şase ani, după ce seceta a afectat recolta din Brazilia.

Cafeaua arabica, în mod normal cultivată la atitudini ridicate, reprezintă aproximativ 60% din producţia mondială de cafea, în timp ce cafea robusta asigură restul. În schimb, cafeaua robusta se vinde la un preţ cu 40 de cenţi pe livră sub preţul de referinţă al cafelei arabica, deoarece soiul mai ieftin are costuri de producţie mai mici.