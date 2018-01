Greg Konieczny a renunţat la managementul Fondului Proprietatea, iar, de la 1 aprilie, Johan Meyer va deveni singurul Manager de Portofoliu Principal al Fondului, potrivit unui comunicat remis presei.

"Franklin Templeton Investment Management Ltd. Marea Britanie Sucursala Bucureşti ('FTIML'), în calitatea sa de Administrator de Investiţii al Fondului Proprietatea SA ("Fondul") are plăcerea să anunţe că, începând cu 1 aprilie 2018, Johan Meyer va deveni singurul Manager de Portofoliu Principal al Fondului, drept recunoaştere a valoroaselor sale calităţi de conducere şi a contribuţiei la Fond, de la relocarea sa în România în urmă cu peste un an. De asemenea, Johan va deveni singurul CEO al FTIML şi va continua să-şi îndeplinească rolul de reprezentant legal al Fondului".

Din 1 noiembrie 2016, Johan a împărţit responsabilităţile manageriale cu Greg Konieczny, în calitate de Co-Manager de Portofoliu. Începând cu 1 aprilie 2018, Greg Konieczny, Director al departamentului Speciality Strategies din cadrul Templeton Emerging Markets Group (TEMG), va renunţa la responsabilităţile legate de managementul Fondului, acestea fiind transferate către Johan.

"Suntem foarte încrezători că Fondul se va afla în continuare pe mâini foarte bune, ţinând cont de angajamentul puternic şi dedicarea demonstrate de Johan în ultimul an pentru a genera valoare la Fond. Mai mult decât atât, Johan posedă excelente aptitudini de lider, expertiză vastă în domeniul fondurilor de investiţii, înţelegere a pieţei locale şi experienţă profesională solidă, care sunt extrem de valoroase pentru a conduce eforturile noastre în România şi pe plan internaţional", a declarat Sorin Mîndruţescu, preşedintele Comitetului Reprezentanţilor Fondului Proprietatea.

"Dorim, de asemenea, să îi transmitem aprecierea şi mulţumirile noastre lui Greg Konieczny, ale cărui eforturi remarcabile au contribuit în mare măsură la succesul actual al Fondului. În numele tuturor membrilor Comitetului Reprezentanţilor, doresc să-i urez mult succes în privinţa responsabilităţilor sale extinse din cadrul TEMG", a adăugat el.

Johan Meyer s-a alăturat Franklin Templeton Investments în 2004. Anterior rolului său în România, acesta a ocupat poziţia de director executiv Africa de Sud, respectiv de director al departamentului Africa Strategy din cadrul Templeton Emerging Markets Group. În această calitate, a fost responsabil pentru setarea liniilor de strategie ale departamentului, oferind îndrumare şi leadership, coordonând resursele potrivite, şi gestionând expertiza grupului pentru a adăuga un plus de valoare produselor oferite. Johan Meyer, absolvent al Universităţii din Pretoria, este licenţiat în comerţ şi deţine un master în economie. Acesta vorbeşte limbile engleza, afrikaans şi învaţă în prezent limba română.

Condusă de Johan Meyer, echipa Franklin Templeton Bucureşti, alcătuită din cinci analişti de investiţii locali, este la rândul său sprijinită de platforma globală a Franklin Templeton, ce include experienţa şi resursele unor talente investiţionale globale, cu peste 50 de profesionişti în investiţii în pieţe emergente în 20 de birouri la nivel global, cu peste 28 de miliarde de dolari active administrate.