Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a dat asigurări miercuri că nu se desfiinţează pilonul II de pensii, dar a precizat că este în analiză posibilitatea ca fiecare persoană să poată să aleagă dacă vrea sau nu să cotizeze la acest pilon.

"Nu este niciun fel de modificare faţă de ceea ce am comunicat acum trei luni şi eu, şi domnul preşedinte Liviu Dragnea, în sensul că nu se desfiinţează acest pilon II de pensii, nici nu am avea cum să facem acest lucru, doar că analizăm la ora actuală posibilitatea ca fiecare persoană să poată să opteze, adică să nu mai fie o obligaţie prin lege ca persoana să fie şi la pilonul 1, şi la pilonul 2 de pensii şi să-i dăm posibilitatea să opteze", a explicat Vasilescu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Ministrul Muncii a adăugat că şi ea a optat la vremea respectivă doar pentru pilonul I.

"Aşa este corect. Eu, la vremea respectivă, aşa am făcut. Eram exact între vârsta de 34 şi 35 de ani, în acel an s-a putut opta, nu am fost redistribuită direct la pilonul II - aşa cum spunea astăzi un personaj din Parlament care nu avea cum să cunoască situaţia mai bine decât mine - şi eu, la vremea respectivă, am optat să rămân doar la pilonul I de pensii, pe considerentul că niciodată statul nu poate să dea faliment. Când vorbim de firme private, este cu totul altă discuţie, dar eu vă invit să aşteptaţi această iniţiativă, ca să vedeţi despre ce este vorba cu certitudine. Ca şi concluzie: nu se desfiinţează pilonul II de pensii", a menţionat ea.

Olguţa Vasilescu a mai precizat că va prezenta cifre care să arate celor interesaţi cât de eficient sau ineficient este pilonul II de pensii.