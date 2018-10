Uneori un loc de muncă nou poate fi jobul visurilor, alte ori poate fi mai rău ca jobul anterior, dar nu toată lumea își permite să plece. Asta în cazul în care compania nu te plătește să pleci, scrie CNN Money.

Unele companii fac mai ușoară trecerea de la un job la altul, oferindu-le celor care vor să părăsească firma o sumă de bani.

Managementul acestor companii merge pe ideea că decât să aibă angajați nefericiți care nu dau randament la locul de muncă pe termen lung, generând pierderi, mai bine îi ajută financiar să facă trecerea spre un nou job.

Asta face retailerul online Zappos, care le oferă noilor angajați un salariu de încadrare dacă decid să își dea demisia în primele trei luni de la angajare. Preluând ideea de la Zappos, gigantul Amazon oferă până la 5.000 de dolari pe an celor care părăsesc compania.

De ce i-ar plăti un angajator pe cei care vor să plece? Este și în interesul companiei, dar și în interesul angajaților, spun reprezentanții acestor companii.

“Te vrem în echipa noastră pentru că noi credem în valoarea ta și că tu poți să faci diferența. Dar dacă nu te poți adapta la cultura noastră organizațională și nu vei fi fericit aici, mai bine pleci”, spune Megan Petrini, directorul de resurse umane de la Zappos.

“Oferta”, asa cum este cunoscută în companie, se acordă celor care după trei luni de la angajare își dau seama că nu se potrivesc cu compania și cu jobul și vor să plece. Sunt ani în care nimeni nu ia “Oferta”, sunt ani în care mai mulți angajați beneficiază de ea, spun reprezentanții companiei.

Amazon a preluat ideea de la Zappos (care a introdus această politică în 2009) și oferă, din 2013, un program similar numit “Pay to Quit”. O dată pe an, angajaților din centrele de cercetare de la Amazon li se oferă posibilitatea să părăsească compania, cu plata unei sume de bani. În primul an oferta este de 2.000 de dolari și crește în fiecare am cu 1.000 de dolari, până la un maxim de 5.000 de doari.

“Vrem ca oamenii de la Amazon să lucreze la noi pentru că vor asta și nu să o facă pentru bani. Pe termen lung, cineva căruia nu îi place să lucreze aici produce mai multe pierderi atât pentru companie, cât și pentru dezvoltarea lui profesională”, a declarat un purtător de cuvânt pentru CNN.

Posibilitatea ca angajații să încaseze niște bani ca să părăsească compania este benefică și pentru angajator și pentru moralul angajaților, dar uneori programul nu este întotdeauna o garanție că cei care pleacă sunt și cei de care compania nu are nevoie. De multe ori, cei care apelează la acest program sunt dintre cei mai buni angajați, care au oferte de la alte companii, în timp ce cei pe care nu-i recrutează nimeni nu au unde să se ducă, spun specialiștii în resurse umane.