Roma şi Barcelona se află pe lista oraşelor pe care turiştii românii le-au ales pentru a petrece vacanţa de Paşte din acest an, conform analizei realizate de către reprezentanţii unei platforme online de căutare pentru călătorii.

Conform datelor centralizate de momondo.ro, cei mai mulţi români preferă să petreacă Paştele în marile oraşe ale Europei, în clasamentul primelor 10 cele mai căutate destinaţii pe primele locuri situându-se capitala Italiei, Roma, apoi Barcelona, Istanbul şi Londra.

Pe de altă parte, se observă o scădere a interesului pentru Moscova, care în 2018 se afla pe locul 4 în top. În acelaşi timp, alte capitale europene precum Lisabona şi Viena au intrat între primele 10 cele mai căutate destinaţii de Paşte pentru români.

Analiza citată relevă faptul că, în 2019, preţul mediu al zborului dus-întors către cea mai căutată destinaţie (Roma) este de 120 de euro, cu 27% mai scump faţă de anul trecut, în vreme ce zborul către Barcelona s-a scumpit cu 43% faţă de aceeaşi perioada a lui 2018, ajungând la 204 euro.

Din punct de vedere al zborurilor din Top 10, Barcelona, Amsterdam şi Lisabona sunt cele mai scumpe destinaţii, cu preţuri cuprinse între 196 şi 210 euro.

La polul opus, cu cele mai mici preţuri medii ale biletelor de avion, se situează Milano (99 de euro) şi Viena (102 euro). De fapt, dintre cele mai populare destinaţii de Paşte de anul acesta, Viena este singura care se bucură de scăderi de preţ semnificative, comparativ cu anul anterior, respectiv un minus de 33%.

De asemenea, biletele de avion către capitala Regatului Unit al Marii Britanii, în perioada Paştelui de anul acesta, sunt mai ieftine cu 1%, comparativ cu cele de anul trecut.

În ierarhia celor mai căutate destinaţii din punct de vedere al hotelurilor în 2019, analiza momondo.ro arată că Puerto de la Cruz, aflat în nordul Insulei Tenerife, este lider, urmat de Istanbul şi Pamukkale.

În acelaşi timp, Moscova, alături de oraşul maltez Golful Saint Paul, primele două cele mai căutate destinaţii în 2018 din punctul de vedere al cazării, au ieşit complet din top lăsând loc altor destinaţii, precum Amsterdam sau Göreme (al treilea oraş turcesc din acest clasament, în 2019).

Preţurile medii pentru o cameră dublă în hotelurile de 3 şi 4 stele în aceste destinaţii populare de Paşte a arătat faptul că Pamukkale este cea mai ieftină destinaţie, cu un tarif de 17 euro/noapte pentru o cameră dublă. Clasamentul continuă cu Puerto de la Cruz, cu 24 de euro, în aceleaşi condiţii.

Totodată, Amsterdam şi Barcelona sunt oraşele cu cele mai scumpe cazări, de 148 de euro, respectiv 122 de euro pe noapte, camera dublă.

Căutările au fost realizate pe momondo.ro în perioada 26 august 2017 - 26 februarie 2018, pentru călătorii realizate între 4 - 10 aprilie 2018, respectiv în intervalul 26 august 2018 - 26 februarie 2019 pentru călătorii efectuate între 25 aprilie 2019 şi 1 mai 2019.

