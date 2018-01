Actorul Michael J. Fox, diagnosticat cu Parkinson, promite o donaţie de 100.000 de lire pentru finanţarea unei aplicaţii pentru monitorizarea bolii

Actorul Michael J. Fox promite o donaţie de peste 100.000 de lire pentru finanţarea unei aplicaţii destinate monitorizării simptomelor bolii Parkinson, realizată de un cercetător britanic, informează luni Press Association, preluată de Agerpres. Diagnosticat cu debut de Parkinson în 1991, eroul filmului ''Back to the Future'' (1985) a fondat în 2000 ''The Michael J Fox Foundation for Parkinson's'' (MJFF), organizaţie nonprofit care a sponsorizat până în prezent cu fonduri de peste 750 de milioane de dolari cercetările în domeniul tratamentului acestei boli degenerative. Fundaţia creată de Fox a acordat unui cercetător de la University of London finanţarea necesară dezvoltării unei aplicaţii. Profesorul George Roussos, de la Birkbeck's School of Business, Economics and Informatics, a dezvoltat în 2013 o aplicaţie pentru smartphone şi alte dispozitive inteligente care permite înregistrarea simptomelor motorii ale persoanelor diagnosticate cu Parkinson: tremurul muscular, rigiditate, instabilitate posturală. Aplicaţia a fost creată pentru a fi folosită de pacienţi la domiciliu, permiţându-le să-şi înregistreze propriile mişcări, cum ar fi atingerea ecranului telefonului pentru evaluarea vitezei reflexelor sau plasarea telefonului pe genunchi pentru a măsura tremurul. Datele înregistrate de senzorii telefonului sunt apoi folosite pentru estimarea severităţii simptomelor pe baza Scalei Unificate de Evaluare a Bolii Parkinson (UPDRS). Finanţarea primită din partea fundaţiei patronată de actor îi va permite profesorului Roussos să dezvolte o serie de instrumente pentru analiza datelor stocate în cloud, pe care apoi cercetătorii le vor folosi pentru evaluări clinice. Aplicaţia este în prezent în faza de test la University College London Hospitals, iar extensia cu instrumentele de analiză va fi pusă gratuit la dispoziţia comunităţii ştiinţifice pentru a sprijini cercetarea în domeniul dezvoltării de terapii şi teste clinice. George Roussos spune că monitorizarea unui pacient cu Parkinson necesită testarea foarte frecventă a simptomelor motorii, care pot fi afectate de dietă şi exerciţii fizice, precum şi de interacţiunile sociale. Aplicaţia permite pacienţilor să strângă datele de care au nevoie cercetătorii şi să contribuie la progresul cercetării în acest domeniu, spune profesorul.

29 ianuarie 2018 13:10

Share it! Tweet