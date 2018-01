Actrița Meryl Streep vrea ca numele său să fie marcă înregistrată

Meryl Streep, cea mai apreciată actriţă a generaţiei sale, a început demersurile pentru a-şi înregistra numele ca marcă, informează Reuters, preluată de Agerpres. Cererea a fost depusă la Biroul de Invenţii şi Mărci al Statelor Unite pe 22 ianuarie, potrivit evidenţelor. Actriţa solicită ca numele Meryl Streep să fie înregistrat pentru ''servicii de divertisment'', apariţii în filme, discursuri publice şi autografe.



Streep, în vârstă de 68 de ani, şi-a mărit săptămâna trecută lista record de nominalizări la Oscar cu cea de-a 21-a pentru rolul din ''The Post''. De-a lungul carierei de 40 de ani pe scenă, la televiziune sau pe marele ecran, a câştigat trei Oscaruri, trei premii Emmy şi şase Globuri de Aur.



Nu se cunosc încă motivele care au determinat-o pe Streep să facă demersurile pentru o astfel de înregistrare în acest stadiu al carierei, iar avocatul şi agentul său de presă nu au dorit să comenteze luni, precizează Reuters.



Numeroase celebrităţi şi-au înregistrat numele sau alte sintagme ca măsură de protecţie a proprietăţii intelectuale şi pentru a împiedica să le fie folosite fără permisiune în scopul câştigurilor financiare.



Taylor Swift a făcut 60 de astfel de cereri în ultimii 10 ani, potrivit Biroul de Invenţii, inclusiv pentru sintagme din cântecele sale cum ar fi ''Sick Beat'' sau ''Nice to meet you. Where you been?''. Cererile artistei vizează folosirea acestora pe îmbrăcăminte, accesorii de păr şi agende.



Săptămâna trecută, Streep s-a alăturat distribuţiei celui de-al doilea sezon al premiatului serial HBO ''Big Little Lies'' în care va interpreta rolul mamei personajului interpretat de actorul suedez Alexander Skarsgard.

30 ianuarie 2018 10:12

Share it! Tweet