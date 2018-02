La Polul Nord se inregistreaza acum temperaturi peste nivelul de inghet. Cercetatorii sunt alarmati de un fenomen foarte greu de explicat. In timp ce in Europa temperaturile au scazut pana la -35 de grade Celsius, din cauza valului de frig venit din nord, in zona arctica temperaturile sunt cu pana la 20-30 de grade mai ridicate decat ar fi normal. Continuarea pe www.yoda.ro.



28 februarie 2018 10:03

Share it! Tweet