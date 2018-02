Elena Udrea, exmatriculată de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, pentru că nu s-a prezentat la niciun examen

Fostul deputat şi ministru Elena Udrea a fost exmatriculată de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Babeş-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca, la care s-a înscris în toamna anului 2016, pentru a urma cursurile masteratului de Consiliere Pastorală şi Asistenţă Psihosocială, din cauză că nu s-a prezentat la niciun examen, scrie Agerpres. Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă al UBB, Vasile Stanciu, a confirmat, joi, că Elena Udrea nu mai este, din luna octombrie a anului 2017, studentă la acest masterat. Motivul pentru care Elena Udrea a fost exmatriculată, potrivit procedurii, este acela că nu s-a prezentat la niciun examen pe care trebuia să îl susţină la masterul de Consiliere Pastorală şi Asistenţă Psihosocială la care era înscrisă. Elena Udrea, care la momentul înscrierii la masterat era deputat, a început, în 7 octombrie 2016, cursurile de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj, declarând că a avut emoţii ca acum 20 de ani, când era studentă. "Am avut ceva emoţii şi mă simt ca în anii de facultate. Am intrat în sala de curs, unde erau colegii din grupa de master şi am avut exact emoţia de acum 20 de ani, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Mă simt ca o studentă, ca un student oarecare ce vine la şcoală, vine la cursuri şi aşteaptă să-şi cunoască profesorii, colegii", a declarat Elena Udrea, în august 2016. Udrea a adăugat, tot în august 2016, că va veni la cursuri de câte ori va fi nevoie, mai ales la cele obligatorii, dar că o să-şi obţină cursurile şi pe e-mail.

8 februarie 2018 11:12

