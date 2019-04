O nouă demisie în Cabinetul Thseresei May, din cauza Brexitului

Cabinetul premierului Theresa May este afectat miercuri de o nouă demisie, după ce a anunţat că va purta în cursul zilei discuţii cu liderul Partidului Laburist (opoziţie), Jeremy Corbyn, discuţii despre care guvernul conservator admite că ar putea duce la un Brexit mai "blând", relatează Press Association. Nigel Adams, subsecretar de stat parlamentar pentru Ţara Galilor, şi-a motivat demisia afirmând că premierul a făcut o "gravă greşeală" întinzându-i mâna liderului laburist "marxist" în speranţa de a găsi o soluţie de consens cu privire la Brexit, înaintea summitului Uniunii Europene din 10 aprilie. Theresa May şi-a anunţat această decizie după o şedinţă maraton a cabinetului, la care unii dintre miniştri au pledat pentru retragerea Marii Britanii din UE fără acord, săptămâna viitoare. "Este clar acum că vom ajunge într-o uniune vamală. Nu este Brexitul pe care l-am promis alegătorilor din circumscripţia mea şi este contrar a ceea ce ne-am angajat. Nu are niciun sens să plecăm din UE, dar să fim într-o situaţie în care politica noastră comercială este decisă la Bruxelles", a scris Adams. El a menţionat în scrisoarea de demisie că este de părere în continuare că retragerea din UE fără un acord este preferabilă unui acord nefavorabil Marii Britanii. După sesiunea guvernamentală de marţi, ministrul pentru Brexit Stephen Barclay a declarat pentru postul de radio BBC 4 că un Brexit "soft" este rezultatul inevitabil al echilibrului de forţe din Camera comunelor. "Acordul premierului (cu privire la Brexit negociat cu UE şi deja respins în mod repetat de legislativul britanic) nu va trece şi Brexitul fără acord este exclus, iar consecinţa va fi fie un Brexit blând, fie niciun Brexit", a spus Barclay.

3 aprilie 2019 13:50

