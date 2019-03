Olguța Vasilescu a revenit în Guvern, în funcția de consilier onorific al premierului

Deputatul de Dolj Lia Olguţa Vasilescu susţine că prim-ministrul Viorica Dăncilă şi-a dorit ca ea să rămână în echipa guvernamentală, motiv pentru care a optat pentru funcţia de consilier onorific al premierului pe probleme de infrastructură. "Astăzi (duminică n.r.), am participat la Conferinţa de alegeri a PSD Gorj. Felicitări noii echipe de conducere alese şi preşedintelui Mihai Weber! Oltenia intră în campanie electorala! Oltenii vor realizarea drumurilor expres Piteşti - Craiova şi Craiova - Târgu Jiu, în a căror realizare voi avea prilejul să mă implic personal! Chiar dacă nu am putut să o fac din calitatea de ministru, voi putea să supraveghez lucrările la aceste obiective din funcţia de consilier onorific al premierului pe probleme de infrastructura, singura poziţie care îmi permite să îmi păstrez şi mandatul de deputat de Dolj ales în Parlamentul României", a scris Vasilescu pe pagina de Facebook. Fostul ministru al Muncii precizează că a optat pentru funcţia de consilier onorific al premierului pentru că doreşte să se implice în realizarea unor obiective promise de PSD în campania electorală. "Premierul Viorica Dăncilă şi-a dorit să rămân în echipa guvernamentală şi am optat pentru această funcţie, din dorinţa de a participa activ la realizarea unor obiective pe care le-am promis în campania electorală!", susţine deputatul de Dolj. Preşedintele PSD a afirmat duminică, într-o conferinţă de presă organizată după încheierea alegerilor din filiala PSD Gorj, că s-au semnat contractele pentru două tronsoane ale drumului expres Craiova - Piteşti. "Am văzut cât este de aglomerat acest drum Craiova - Piteşti şi nu numai Craiova - Piteşti, toate drumurile au început să fie aglomerate, pentru că economia a crescut în aceşti doi ani foarte mult, rapid, asta înseamnă că şi mărfurile circulă mai mult. Este absolut obligatoriu ca acest drum expres să se realizeze, din câte ştiu două tronsoane s-au semnat contractele, urmează celelalte două tronsoane să intre rapid în procedurile de achiziţie. Există deja la Ministerul Transporturilor o echipă dedicată doar pentru acest drum expres, Olguţa Vasilescu i-a cerut doamnei prim-ministru să accepte să fie consilier onorific al primului ministru pe infrastructură pentru a se implica şi ea direct în a urmări realizarea acestei lucrări care este extrem de importantă pentru această zonă", a spus el.

4 martie 2019 09:55

Share it! Tweet