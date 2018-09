Populația României continuă să scadă

România a înregistrat un spor natural negativ în luna iulie 2018, faţă de luna precedentă, în condiţiile în care numărul decedaţilor a fost mai mare cu 2.009 persoane faţă de cel al născuţilor-vii, informează Institutul Naţional de Statistică. România a înregistrat un spor natural negativ în luna iulie 2018, faţă de luna precedentă, în condiţiile în care numărul decedaţilor a fost mai mare cu 2.009 persoane faţă de cel al născuţilor-vii, informează Institutul Naţional de Statistică. Astfel, în luna iulie 2018 s-a înregistrat naşterea a 18.143 de copii, cu 3.076 mai mulţi copii decât în iunie 2018, însă numărul persoanelor ale căror decese au fost consemnate în luna iulie a fost cu 963 mai mare decât în luna iunie, ajungând la 20.152. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna iulie 2018, a fost de 84, în scădere cu 28 faţă de luna iunie 2018. Pe de altă parte, în luna iulie 2018, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 18.635 căsătorii, cu 5.333 mai multe decât în luna iunie 2018. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr.202/2010 a fost de 2.211, cu 223 mai puţine decât în luna iunie 2018. Comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, numărul născuţilor-vii a fost mai mare cu 82 în iulie 2018, iar cel al persoanelor care au decedat a crescut cu 437. Sporul natural a fost negativ atât în luna iulie 2018 (-2.009 persoane), cât şi în luna iulie 2017 (-1.654 persoane). Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 45 mai mic în luna iulie 2018, decât cel înregistrat în luna iulie 2017. În ceea ce priveşte, numărul căsătoriilor în luna iulie 2018, acesta a fost cu 2.522 mai mic decât cel înregistrat în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunţat cu 294 divorţuri mai multe în luna iulie 2018, decât în luna iulie 2017.

10 septembrie 2018 13:06

