Primul dispozitiv al NASA care va studia structura unei planete ajunge, luni, pe Marte, după un drum de 6 luni

Primul modul robotizat de asolizare construit de NASA pentru a studia structura internă a unei planete se apropie tot mai mult de Marte şi urmează să se plaseze pe scoarţa "Planetei Roşii" în cursul zilei de luni, după o călătorie în spaţiu ce a durat şase luni, informează Reuters. Aflat la o distanţă de 548 de milioane de kilometri în raport cu Terra, vehiculul spaţial InSight ar trebui să ajungă la destinaţie, pe suprafaţa acoperită de praf a planetei Marte, luni, în jurul orei 20:00 GMT, potrivit Agerpres Dacă totul se va desfăşura conform planurilor, InSight va ajunge pe cerul marţian cu o viteză de 19.310 kilometri pe oră. Coborârea sa de 124 de kilometri până la suprafaţa "Planetei Roşii" va fi încetinită de frecarea cu gazele ce compun atmosfera marţiană, o paraşută uriaşă şi motoare cu propulsie inversată. Atunci când va asoliza, după o coborâre ce va dura şase minute şi jumătate, dispozitivul construit de NASA va avea o viteză de doar 8 kilometri pe oră. Această sondă staţionară, ce a fost lansată din California în luna mai, va face apoi o pauză de 16 minute, pentru a permite prafului să se aşeze în situl de asolizare, înainte să îşi deschidă antenele solare, ce au forma unor discuri, pentru a-i furniza energia de care va avea nevoie pe durata misiunii sale. Inginerii care controlează această misiune de la Jet Propulsion Laboratory (JPL), un centru de cercetare deţinut de NASA şi aflat în apropiere de Los Angeles, speră să obţină aproape în timp real confirmarea sosirii în siguranţă a dispozitivului pe Marte cu ajutorul unor sateliţi miniaturali ce au fost lansaţi odată cu InSight şi care vor survola "Planeta Roşie". Controlorii de la JPL se aşteaptă, de asemenea, să primească o fotografie cu situl în care va asoliza InSight, aflat pe o câmpie marţiană cu relief foarte plat, denumită Elysium Planitia şi care se află în apropiere de ecuatorul acestei planete. Acea zonă se află la o distanţă de aproximativ 600 de kilometri în raport cu situl în care a asolizat în 2012 roverul marţian Curiosity, cel mai recent dispozitiv spaţial trimis pe "Planeta Roşie" de către NASA. Având dimensiuni mai mici decât Curiosity şi o greutate de 360 de kilograme, InSight - al cărui nume reprezintă acronimul de la Interior Exploration Using Seismic Investigation, Geodesy and Heat Transport - marchează cea de-a 21-a dintre misiunile americane de explorare a planetei Marte, care au inclus şi survolările realizate de sondele Mariner în anii 1960. Peste 20 de alte misiuni spre Marte au fost lansate de alte ţări ale lumii. Cum se formează planetele telurice?

InSight este primul dispozitiv construit pentru a descifra secretele ascunse la adâncimi mari sub scoarţa marţiană. Modulul de asolizare va petrece 24 de luni - aproximativ un an marţian - executând monitorizări seismice şi foraje sub scoarţă pentru a obţine informaţii despre modul în care s-a format această planetă şi, prin extrapolare, despre originile Terrei şi ale altor planete telurice din Sistemul Solar, formate în urmă cu peste 4 miliarde de ani. În timp ce plăcile tectonice ale Terrei şi alte forţe au şters cele mai multe dovezi despre istoria incipientă a planetei noastre, specialiştii consideră că o marte parte din Marte - ce are o treime din dimensiunile Pământului - a rămas aproximativ statică de-a lungul mileniilor, reprezentând astfel pentru oamenii de ştiinţă o veritabilă "maşină a timpului geologic". Principalul instrument de la bordul InSight este un seismometru francez extrem de sensibil, conceput pentru a detecta cele mai mici vibraţii ce apar pe Marte în urma seismelor marţiene şi a impacturilor cu meteori. Experţii se aşteaptă să analizeze între 10 şi 100 de seisme marţiene ce ar urma să se producă pe durata acestei misiuni şi care le vor furniza date ce îi vor ajuta să deducă mărimea, densitatea şi compoziţia structurii interne a planetei Marte. Sondele americane Viking, lansate la jumătatea anilor 1970, erau echipate cu seismometre, însă acele dispozitive erau fixate deasupra sondelor - un design care s-a dovedit în mare parte ineficient. Modulul InSight este echipat şi cu un dispozitiv german de foraj, capabil să pătrundă până la adâncimi de cinci metri şi care transportă în urma sa o sondă termală care va măsura căldura. Un transmiţător radio va trimite semnale spre Terra, monitorizând subtila mişcare de rotaţie a lui Marte pentru a dezvălui mărimea nucleului "Planetei Roşii" şi, posibil, pentru a afla dacă acesta a rămas topit până în zilele noastre. Misiunea InSight şi următoarea misiune spaţială a NASA ce include lansarea unui rover, alături de alte programe aflate în stadii de dezvoltare, sunt considerate precursoarele unei eventuale explorări a planetei Marte cu ajutorul unor echipaje umane, au explicat reprezentanţii NASA.

26 noiembrie 2018 12:27

