SpaceX scrie istorie. Trimite, marți, o rachetă pe Marte, care are la bord și o mașină Tesla. Musk: Dacă lansarea va reuşi, maşina va călători în spaţiul îndepărtat miliarde de ani

O nouă rachetă programată să fie lansată marţi ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privată care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel încât zborurile spaţiale să fie mai accesibile şi să faciliteze drumul primilor oameni către Marte, relatează DPA, preluată de Agerpres. Racheta Falcon urmează să fie lansată de la Cape Canaveral la ora 18:30 GMT. Deşi nu va avea echipaj uman, la bordul său se va afla o încărcătură neobişnuită: o maşină electrică Tesla Roadster produsă de Elon Musk, directorul executiv al SpaceX şi Tesla. În cazul în care lansarea va fi încununată de succes, Falcon Heavy va cea mai mare şi cea mai puternică rachetă lansată după Saturn V, racheta folosită în misiunile Apollo care i-a dus pe astronauţii NASA pe Lună. Aceasta va marca de asemenea prima aterizare înapoi pe Pământ a celor trei trepte propulsoare reutilizabile pentru rachete. Musk a declarat în decembrie într-un mesaj publicat pe Twitter că două dintre propulsoare se vor întoarce la bază ''făcând acrobaţii sincron'', iar al treilea va ateriza pe o barjă situată în Oceanul Atlantic. Starman in Red Roadster A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Feb 4, 2018 at 9:50pm PST Conform SpaceX, racheta Falcon Heavy având o înălţime de 70 de metri, creată de această companie în cadrul planurilor pentru o viitoare misiune pe Marte, este capabilă să ridice în aer o încărcătură de două ori mai mare în comparaţie cu capacităţile celei de-a doua cea mai mare rachetă operaţională în prezent. Potrivit SpaceX aceasta ar egala cu circa 64 de tone, o greutate mai mare decât a unui avion 737 încărcat cu pasageri, personal, bagaje şi combustibil. Musk a fost citat în urmă cu mai multe săptămâni după ce a declarat că are de gând să includă la bordul rachetei maşina sa electrică de culoarea roşu-cireaşă, iar mesajele publicate de el recent în mediul online au confirmat că bolidul se va afla la bord. ''Falcon Heavy trimite o maşină pe Marte'', a scris el luni pe Twitter. De asemenea, Musk a publicat pe Instagram o fotografie cu maşina Telsa Roadster ataşată de o porţiune a rachetei având în scaunul şoferului un manechin îmbrăcat în costum de astronaut. În timpul procedurii de decolare din maşină va răsuna melodia ''Space Oddity'' a lui David Bowie, în speranţa că racheta va fi pe drumul cel bun. Compania a declarat că Falcon Heavy îşi va înscrie încărcătura - bolidul Tesla Roadster - pe o traiectorie eliptică ce se va afla la un moment la aceeaşi distanţă faţă de Soare ca şi Marte. Potrivit lui Musk, dacă lansarea va reuşi, maşina va călători în spaţiul îndepărtat miliarde de ani. Falcon Heavy este propulsată de trei rachete Falcon 9 în două trepte care se vor desprinde de rezervorul principal al rachetei după lansare şi se vor întoarce pe Terra pentru a fi reutilizate. SpaceX a creat rachetele reutilizabile pentru reducerea costurilor călătoriilor spaţiale. Rachetele Falcon 9 au fost folosite de mai multe ori în cadrul misiunilor de reaprovizionare a Staţiei Spaţiale Internaţionale. Acestea s-au întors de 21 de ori aterizând pe uscat sau pe barje amplasate pe ocean, conform space.com. Lansarea Falcon Heavy reprezintă un eveniment mult-aşteptat de ani buni. Musk a anunţat că aceasta se află în lucru începând din 2011.

6 februarie 2018 15:10

