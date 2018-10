Un american și un japonez au câștigat Premiul Nobel pentru Medicină, cu o terapie împotriva cancerului

Cercetătorul american James P. Allison şi omul de ştiinţă japonez Tasuku Honjo au câştigat luni Premiul Nobel pentru Medicină din 2018 ''pentru descoperirea terapiei împotriva cancerului prin inhibarea răspunsului imun negativ'', conform Comitetului Nobel de la Stockholm. ames P. Allison a studiat o proteină care ''funcţionează ca un sistem de frânare în cadrul sistemului imunitar'', au explicat organizatorii. Cercetătorul a reuşit eliberarea potenţială a acestei frâne şi activarea celulelor imunitare pentru atacarea tumorilor, dezvoltând acest concept în cadrul unei noi abordări pentru tratarea pacienţilor, au precizat organizatorii. La rândul său, Tasuku Honjo a fost recompensat cu această distincţie pentru descoperirea unei proteine care acţionează ca o frână în cadrul sistemului imunitar, însă aceasta deţine un mecanism de acţiune diferit. ''Terapiile bazate pe descoperirea sa s-au dovedit uimitor de eficiente în lupta împotriva cancerului'', notează Comitetul Nobel. Premiul Nobel pentru Medicină acordat în acest an constituie un reper în lupta noastră împotriva cancerului. Descoperirea realizată de cei doi laureaţi ai premiului pentru Medicină profită de capacitatea sistemului imunitar de a ataca celulele canceroase prin eliberarea frânelor ce inhibă celulele imunitare, a explicat Comitetul Nobel. Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină este primul anunţat din seria distincţiilor atribuite în fiecare an în această perioadă. Anul trecut, oamenii de ştiinţă americani Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash şi Michael W. Young au obţinut această distincţie pentru studiul lor privind mecanismele moleculare care controlează ritmul circadian. Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost atribuit pentru prima dată în 1901 medicului german Emil Adolf von Behring (1854-1917) pentru cercetări asupra seroterapiei şi descoperirea serului antidifteris, care a deschis un nou drum în ştiinţa medicală. Marţi va fi anunţat laureatul premiului pentru fizică, miercuri cel pentru chimie, vineri cel pentru pace, iar premiul pentru economie va fi atribuit pe 8 octombrie. Premiul Nobel pentru Literatură nu va fi atribuit în 2018, pentru prima dată după aproape 70 de ani, şi va fi anunţat anul viitor în acelaşi timp cu numele laureatului din 2019. Academia Suedeză, instituţia care îl decernează, afectată profund de un scandal ce vizează agresiuni sexuale, asociate mişcării #MeToo, a decis să amâne decernarea premiului cu un an, pentru a avea timp să se reformeze şi să îi înlocuiască pe membrii ei demisionari. Anul acesta, fiecare premiu valorează 9 milioane de coroane suedeze (1 milion de dolari). Suma va fi împărţită dacă vor exista mai mulţi laureaţi ai unui singur premiu. Potrivit tradiţiei anuale, premiile Nobel vor fi înmânate la 10 decembrie, dată la care se comemorează moartea lui Alfred Nobel.

1 octombrie 2018 13:26

