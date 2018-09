Un grup de parlamentari Conservatori vor să forțeze plecarea Theresei May din funcție

Un grup de aproximativ 50 de parlamentari ai Partidului Conservator condus de premierul Theresa May care se opun propunerilor sale pentru un acord post-Brexit cu Uniunea Europeană s-au întâlnit pentru a discuta cum şi când ar putea să forţeze plecarea ei din funcţie, a relatat miercuri BBC, potrivit Reuters. Parlamentarii, care fac parte din European Research Group (Grupul de Cercetare Europeană - ERG), un grup anti-UE din Partidul Conservator, s-au întâlnit marţi noapte şi au discutat deschis despre viitorul premierului May ca lider, a spus o sursă anonimă citată de BBC, potrivit Agerpres Unii dintre participanţii la întâlnire au spus că au înaintat deja scrisori pentru o moţiune de cenzură împotriva şefei guvernului, a mai afirmat sursa citată. Conform regulilor Partidului Conservator, se poate organiza un scrutin pentru alegerea unei noi conduceri dacă 15% dintre parlamentarii conservatori, în prezent 48, cer un vot de neîncredere. ERG a condamnat planurile premierului May ca Marea Britanie să rămână în zona de liber schimb pentru bunuri cu UE după ce va părăsi blocul comunitar în luna martie a anului viitor, însă membrii săi au fost la rândul lor criticaţi pentru că nu au oferit o alternativă detaliată.

12 septembrie 2018 10:56

