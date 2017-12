Vreme caldă în noaptea de Revelion. Temperaturi de 14 grade în prima zi din 2018

Vremea va fi caldă în noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius în vestul ţării, zona Moldovei şi a Litoralului şi de zero grade în Bucureşti, iar în prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge şi la 14 grade Celsius, a declarat meteorologul de serviciu în cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Mihai Timu. "În noaptea de Revelion va fi o vreme destul plăcută atât termic cât şi în privinţa precipitaţiilor. E adevărat că unele înnorări vor fi în partea de nord-vest şi în centrul ţării, dar numai izolat vor fi condiţii pentru ploi slabe în Maramureş, iar în nordul Carpaţilor Orientali de lapoviţă şi ninsoare. De asemenea, vântul va sufla slab până la moderat, poate pe crestele cele mai înalte să aibă unele intensificări. Regimul termic va fi mai ridicat decât cel în mod obişnuit pentru noaptea de Revelion, pentru că ne aşteptăm la minime care să pornească de la minus 5 şi minus 4 grade Celsius în estul Transilvaniei şi să se oprească la 3 - 4 grade Celsius în vestul ţării, dar izolat şi în Moldova sau în zona Litoralului", a precizat Timu, potrivit Agerpes Şi în Bucureşti vremea va fi caldă în noaptea dintre ani cu "un cer destul de degajat" şi o minimă de minus două grade la periferie şi de zero grade Celsius în centrul oraşului. Pentru luni, 1 ianuarie 2018, meteorologii anunţă o vreme însorită şi deosebit de caldă, la fel ca în prima zi de Crăciun, în multe zone din ţară, iar maximele termice vor atinge şi 14 grade Celsius. În Capitală, în prima zi din an, temperaturile vor ajunge şi la 12 - 13 grade Celsius. Potrivit sursei citate, din data de 2 ianuarie temperaturile se vor apropia de normalul perioadei, iar precipitaţiile, mai ales sub formă de ploaie, se vor înmulţi în unele zone din ţară. "Începând cu data de 2 şi 3 ianuarie temperaturile par să mai scadă un pic, iar precipitaţiile să se înmulţească începând din vestul teritoriului şi vorbim în principal de ploi", spune Timu. În ceea ce priveşte zona montană, ninsorile vor lipsi în ultima zi din an şi în prima din 2018, însă sunt în continuare condiţii bune pentru schiat deoarece există un strat de zăpadă depus în zilele anterioare.

29 decembrie 2017 16:39

