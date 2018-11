Canalul european de informaţii non-stop Euronews îşi va deschide prima franciză în Albania, în cadrul unui acord cu grupul local IN Media Group, potrivit unui comunicat publicat luni şi citat de France Presse.

Viitorul canal, numit Euronews Albania, ar urma să înceapă să difuzeze în 2019, cu aproximativ 100 de colaboratori recrutaţi la nivel local.

Acest canal şi platforma digitală asociată sunt destinate publicului vorbitor de limbă albaneză din Albania, Kosovo, Macedonia de nord şi Muntenegru.

"Este prima dată când creăm o franciză Euronews", a explicat, citat în text, CEO-ul Euronews Michael Peters, care vede o nouă dovadă a "succesului grupului" său.

Euronews, cu sediul la Lyon (sud-estul Franţei) şi deţinut în proporţie de 25% de canalul american NBC News (grupul Comcast), nu va investi în proiect, dar va aduce "expertiza" sa, potrivit unor surse din interiorul grupului. În schimb, canalul va primi conţinuturi editoriale ale francizei sale.

El va asigura controlul editorial asupra Euronews Albania, astfel încât conţinutul său să rămână în concordanţă cu cel al restului grupului. Modalităţile acestei supervizări nu au fost făcute publice.

Fondat în 2013, IN Media Group operează IN TV, singurul canal de televiziune dedicat publicului tânăr în Albania, precum şi IN Radio 105.7.

Euronews Albania va oferi "o ofertă media la standarde de neegalat în regiune", a asigurat preşedintele grupului albanez Theodhori Cami, citat în text.