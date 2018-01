"Indemnizaţia de #bebebine" a fost, în 2017, cel mai popular spot publicitar rulat şi vizualizat pe YouTube România, aceeaşi reclamă clasându-se pe locul 6 în ierarhia întocmită la nivelul celor 28 de state ale Uniunii Europene (UE), reiese din topul YouTube Ads Leaderboard 2017, dat publicităţii marţi de Google.

Conform sursei citate, în 2017, "vedeta" incontestabilă a publicităţii pe YouTube, în România, a fost OLX, cu reclama "Indemnizaţia de #bebebine".

Spotul respectiv este nu doar pe primul loc în România, ci a intrat şi în top 10 cele mai populare reclame pe YouTube în 2017 la nivelul tuturor ţărilor Uniunii Europene, top dominat de creaţii din Germania şi Marea Britanie.

Podiumul celor mai vizionate spoturi publicitare este completat de "Gustul Lay's te cucereşte cu zâmbete & premii!" - Lays România, respectiv "ETI Puf - Puf-Hop" - ETI România.

Locurile următoare au fost ocupate în ordine de: "Kinder Schoko Bons" - Kinder România, "Pentru că acasă e mereu pe primul loc ? Meriţi să fii surprins" - Lidl România, "Andreea Esca are un mesaj pentru tine!" - Nivea România, "ING Card Complet - Căutare ATM" - ING Bank România, "Timp din timpul tău feat. Antonia - episodul 1" - Avon Cosmetics România, "KAFUNE the fun coffee!" - KAFUNE şi "Vodafone - În roaming, ca acasă" - Vodafone România.

La nivelul celor 28 de state din Uniunea Europeană, în indexul "YouTube Ads Leaderboard 2017", primele trei poziţii au revenit, anul trecut, Immowelt - cu "Wohne wie auch immo du willst!", YouTube Spotlight - cu "#MoreThanARefugee" şi Netto - cu "Die Oster-Überraschung - #DerWahreOsterhase".

În aceeaşi ierarhie şi-au mai găsit loc: "Clash of Clans: How Do We Get Over There? (Update Teaser)", "John Lewis Christmas Ad 2017 - #MozTheMonster", "OLX.ro - Indemnizaţia de #bebebine", "M&S Christmas TV Ad 2017 | Paddington & The Christmas Visitor #LoveTheBear", "Samsung Galaxy S8 and S8+: Official Introduction", "Heineken | Worlds Apart | #OpenYourWorld" şi "EATKARUS - EDEKA Werbung #issso".

Topul YouTube Ads Leaderboard 2017 este creat printr-un algoritm care măsoară intenţia utilizatorului de a vedea un anumit clip şi interacţiunea cu materialul video respectiv - timpul de vizionare, numărul de share-uri, numărul de vizualizări organice în comparaţie cu cele plătite. Pentru topul din acest an a fost acceptat un singur spot din partea fiecărui brand, pentru a evidenţia mai bine diversitatea, calitatea şi popularitatea reclamelor de pe YouTube.

La nivelul UE28, clasamentul este întocmit pe aceleaşi repere ca şi cel din România, luându-se în considerare vizualizările şi interacţiunile la nivelul tuturor ţărilor Uniunii Europene, precizează realizatorii.