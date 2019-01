Disponibil în momentul lansării doar în Statele Unite, Freedrive este gratuit şi monetizat prin intermediul reclamelor.

Pentru început, librăria de conţinut a lui Freedrive nu este foarte bogată. Aceasta oferă puţin peste 130 de filme şi 29 de seriale.

Pe lista filmelor disponibile se regăsesc Awakenings, A Few Good Men, Adaptation, Drive, Foxcatcher Gattaca, Memento, Run Lola Run, The Illusionist, The Last Samurai, True Romance şi Patty Jenkins’ Monster, potrivit News.ro