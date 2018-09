Trump a scris sâmbătă, pe Twitter, că dacă Apple vrea să evite tarifele pe produsele sale ar trebui să îşi fabrice dispozitivele în Statele Unite şi nu în China.

”Începeţi acum să construiţi fabrici noi. Interesant!”, a scris Trump în mesajul său.

Limbajul din acest tweet este mai prietenos decât unele mesaje adresate de Trump unor companii ca Ford Motor şi Amazon.com.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA