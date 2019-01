Departamentul de Stat din Statele Unite a făcut publice acuzaţiile din două dosare deschise împotriva companiei chineze Huawei şi a lui Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei şi director financiar al acesteia.

Statele Unite au anunţat luni o lungă listă de capete de acuzare împotriva responsabilei grupului Huawei aflate în centrul unei dispute diplomatico-judiciare, dar şi a gigantului chinez din domeniul telecomunicaţiilor, în două dosare care riscă să crească tensiunile dintre Washington şi Beijing, relatează AFP.

Printre capetele de acuzare se numără fraudă bancară, obstrucţionarea justiţiei şi furt tehnologic. Huawei și Meng Wanzhou au negat acuzațiile.

Departamentul american al Justiţiei a dezvăluit 13 capete de acuzare, legate de încălcarea sancţiunilor americane impuse Iranului, împotriva grupului chinez şi a directoarei sale financiare, Meng Wanzhou, arestată în Canada la cererea anchetatorilor americani.

În paralel, ministerul a inculpat două filiale ale Huawei, în special pentru asociere cu infractori pentru a fura secrete industriale, şi anume tehnologii celulare în detrimentul americanului T-Mobile. În total, aceste două filiale - Huawei Device Co., Ltd şi Huawei Device Co. USA - sunt vizate de zece capete de acuzare.

"Aceste două serii de inculpări dezvăluie acţiunile ruşinoase şi persistente ale Huawei pentru a exploata companiile şi instituţiile financiare americane şi pentru a ameninţa concurenţa mondială liberă şi echitabilă", a declarat directorul FBI, Christopher Wray.

Arestarea la începutul lui decembrie la Vancouver a lui Meng Wanzhou a provocat tensiuni între Statele Unite şi Canada, pe de o parte, şi China, pe de altă parte.

În libertate supravegheată, responsabila Huawei urmează să apară în curând în faţa unui judecător canadian în cadrul procedurii de extrădare lansate de Statele Unite. Washingtonul a confirmat că o cerere oficială de extrădare va fi prezentată înainte de termenul limită de la 30 ianuarie.