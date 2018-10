Comisarul european Corina Creţu a declarat, vineri, că principala preocupare a autorităţilor române trebuie să fie cheltuirea banilor oferiţi de Uniunea Europeană, prin proiecte, spunând că sunt miliarde de euro care aşteaptă la Bruxelles şi abia apoi se poate vorbi de parteneriate public-private.

“Cred că principala preocupare ar fi aceea de a cheltui, în primul rând, banii care sunt gratuiţi, banii oferiţi de Uniunea Europeană prin proiecte. Eu aş merge pentru o accelerare mai rapidă a cheltuirii banilor europeni şi a vorbi despre aceste parteneriate public-private pentru care statul va plăti, cetăţenii vor plăti, după ce ne vom cheltui alocaţia pe care o avem. Avem miliarde de euro care aşteaptă la Bruxelles”, a declarat vineri Corina Creţu, potrivit News.ro

Comisarul european a amintit faptul că a avertizat că România va fi sancţionată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europeane din cauza depozitelor de deşeuri, iar acest lucru s-a întâmplat joi.

“Din păcate, după cum vedeţi, ceea ce am avertizat că România va fi sancţionată de Curtea Europeană de Justiţie s-a întâmplat ieri. Eu am vorbit acest lucru cu dânsa de un an de zile, dar singura condiţionalitate care nu a fost îndeplinită aceea în domeniul mediului şi depozitării deşeurilor. Nu văd nici progrese spectaculoase şi acest lucru mă doare pentru că, într-adevăr, eu sunt comisar european responsabil pentru 28 de state membre. Este normal, nu e nimic anormal, să îmi pese puţin mai mult de România, este ţara din care provin şi este una dintre cele mai sărace ţări”, a mai spus Corina Creţu.