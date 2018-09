Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se reuneşte, marţi, în şedinţă, pe ordinea de zi fiind înscrisă analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru anul 2018.

Preşedintele Klaus Iohannis a decis pe 24 august convocarea CSAT în şedinţă pentru 4 septembrie.

"Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a iniţiat procedurile pentru emiterea unei hotărâri a Consiliului referitoare la rectificarea bugetului de stat al instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru anul 2018, cu acordul individual al membrilor Consiliului, notificând în acest sens şi Ministerul Finanţelor Publice în data de 21 august. Conform art. 6 alin. (3) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, pentru emiterea unei hotărâri a Consiliului este nevoie de consensul membrilor acestuia. Întrucât nu toţi membrii Consiliului au fost de acord cu avizarea propunerilor de rectificare, preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a decis convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru data de marţi, 4 septembrie, ora 13,00, având înscrisă pe ordinea de zi analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru anul 2018", anunţa Administraţia Prezidenţială la acea dată.

Anterior, Guvernul solicitase convocarea în regim de urgenţă a şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) în vederea analizării şi avizării propunerilor de rectificare a bugetelor instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.

După decizia de convocare a CSAT, Executivul a susţinut că şeful statului blochează prima rectificare bugetară, ceea ce afectează negativ economia şi drepturi fundamentale ale românilor.

Potrivit Guvernului, "refuzul preşedintelui României de a convoca de urgenţă CSAT pentru avizarea proiectului rectificării bugetare poate periclita nu doar veniturile categoriilor cele mai vulnerabile, adică pensionarii, mamele şi copiii, ci şi accesul pacienţilor la serviciile medicale".





În replică, preşedintele Iohannis a susţinut că Guvernul minte, el punctând că Executivul putea să facă rectificare bugetară în orice domeniu fără niciun aviz de la CSAT, cu excepţia zonei de securitate naţională.

"Iată o nouă minciună marca PSD şi o nouă minciună a Guvernului incompetent Dăncilă. Nu-mi place să repet aceste lucruri. Guvernul îi minte pe români. Guvernul poată să facă rectificare bugetară cu excepţia zonei de securitate naţională. Citesc la gazetă că nu poate să dea pensii sau salarii, bani la şcoli - este o mare mare minciună. Guvernul poate să facă rectificare pe sănătate, educaţie, pensii, salarii, pe agricultură, aici se prefigurează o catastrofă naţională, însă văd că nu îi preocupă această chestiune", a declarat Klaus Iohannis, pe 24 august, la Sibiu.

Teodorovici: Avizul este consultativ

Avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) pe proiectul privind rectificarea bugetară este consultativ, nu obligatoriu, iar Executivul "va rămâne" pe forma publicată luni pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, a declarat, la România TV, ministrul de resort, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres

"Avizul CSAT este consultativ, nu este o obligaţie, trebuie să fie consens în cadrul CSAT. Chiar dacă nu e consens după şedinţa de mâine nu înseamnă ca e şi obligatoriu avizul. Ce am postat azi pe site-ul Ministerului de Finanţe asta este forma cu care mergem mâine în CSAT, pentru care aducem argumente pentru fiecare structură în parte. Vom vedea dacă mai sunt şi alte contraargumente sau prezentări în cadrul CSAT din partea celorlaltor structuri, dar noi pe această formă rămânem, nimic altceva", a precizat Teodorovici.

Acesta a precizat că banii tăiaţi de la unii ordonatori de credite se duc acolo unde este nevoie, precum pensii, salarii, pesta porcină.

"Dacă am taiat per total aproximativ 150-170 milioane lei, banii ăştia se duc acolo unde este nevoie, că vorbim de pensii, de salarii, de pesta porcină, de alte nevoi pe care le are bugetul. Pe site se vede o alocare în plus de 50 milioane lei la ANSVSA pentru despăgubiri şi ce mai are nevoie agenţia în momentul de faţă.(...) Noi alocăm cât au cerut dânşii azi, dar se fac analize şi, pe măsură ce se înaintează şi se ştie exact suma, cei de la ANSVSA vin la noi, la Ministerul Finanţelor şi alocăm sumele astfel încât toată lumea să fie despăgubită pentru fiecare neplăcere creată de această situaţie neplăcuta din România", a explicat Eugen Teodorovici, adăugând că vor fi alocaţi bani şi la fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, care în momentul de faţă este zero.

Potrivit ministrului Finanţelor, la Ministerul Apărării rămâne nemodificată suma alocată, la fel ca şi la Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, la Serviciul Român de Informaţii rămâne tăierea de 113 milioane lei.

"La Serviciul de Informaţii Externe, din discuţia cu ordonatorul de credit, acolo este o influenţă pozitivă de plus 13,7 milioane lei, dar per ansamblu structura rămâne cu un minus de 2,8 milioane lei. Serviciul de Pază şi Protecţie are o modificare pozitivă, plus 7,6 milioane lei, dar pe ansamblu rămâne cu minus 15 milioane lei, pentru cheltuieli de capital ca urmare a unor plăţi efectuate în iulie-august şi ca urmare a unor necesităţi de derulare a unor proiecte cu finanţare europeană pentru preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de anul viitor. La Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va fi o influenţă pozitivă de două milioane lei la bunuri şi servicii în vederea derulării unor achiziţii în vederea preluării preşedinţiei, dar pe ansamblu structura rămâne cu un minus de 14,1 milioane lei", a explicat Eugen Teodorovici.

Acesta a subliniat că la Preşedinţie rămâne nemodificat, respectiv o diminuare cu peste 11 milioane lei a bugetului, dar a precizat că "nu face subiectul discuţiilor de mâine, pentru că nu e parte din CSAT".

Pe de altă parte, Teodorovici a afirmat că îi va explica marţi preşedintelui Klaus Iohannis care sunt mecanismele legale pentru acordarea de despăgubiri celor afectaţi de pesta porcină africană.