"Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic, că eu sunt în continuare nemulţumit de faptul că în cadrul acestui parteneriat strategic cu SUA foarte important pentru România, vital pentru România, este dezvoltată în ultimul an foarte bine componenta militară şi de securitate naţională, ceea ce este foarte bine pentru noi, dar este foarte puţin dezvoltată componenta economică. Din păcate, în cadrul acestui parteneriat, România n-a câştigat din punct de vedere economic atât cât ar fi putut să câştige. Sunt alte ţări care au câştigat mai mult - componenta investiţională din partea unor companii americane. Asta a fost principala temă de discuţie", a precizat Liviu Dragnea la Palatul Parlamentului.

În ceea ce priveşte dezvoltarea investiţiilor, Dragnea a spus că acestea s-ar putea axa în perioada următoare pe producţia cinematografică.

"Anul trecut, pe undeva prin primăvară, am avut o întâlnire cu reprezentanţii unui forum şi atunci am stabilit să aibă loc aici un mare eveniment la care să participe mai multe companii americane. Din păcate, după acel eveniment n-au venit atât de multe dorinţe de investiţii în România. Ieri am avut o întâlnire cu un vicepreşedinte de la Universal Studios care şi-a exprimat dorinţa de a începe să producă, să facă producţii cinematografice în România, ceea ce pentru noi ar fi un avantaj foarte mare din punct de vedere financiar şi nu numai. I-am spus că din partea noastră e o deschidere totală pentru asta. (...) L-am a asigurat că voi avea o discuţie cu primul ministru şi cu ministrul Culturii, urmând ca undeva în două trei săptămâni să vină o echipă din partea dumnealor ca să aibă nişte discuţii aplicate cu Executivul şi nu numai. Pentru noi ar fi un lucru foarte bun, am discutat şi subiectul ăsta cu domnul ambasador Klemm şi dumnealui a avut o discuţie în această dimineaţă cu acel vicepreşedinte", a detaliat liderul PSD.