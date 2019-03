Guvernul va aproba, în şedinţă, prin ordonanţă de urgenţă, plafoanele bugetare pe termen mediu pentru anumiţi indicatori economici, a anunţat marţi premierul Viorica Dăncilă.

"Aprobăm astăzi (marţi - n.r.), prin ordonanţă de urgenţă, plafoanele bugetare pe termen mediu pentru anumiţi indicatori economici. Facem acest lucru în deplin acord cu recenta decizie a Curţii Constituţionale, astfel încât să nu mai poată fi invocată nicio barieră în calea promulgării bugetului. Actul normativ a fost elaborat pe baza obiectivelor, măsurilor şi ţintelor prevăzute de Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019 - 2021 şi are în vedere alocarea eficientă a fondurilor publice şi cheltuirea cu responsabilitate a banilor publici. Nu putem permite să lăsăm fără finanţare comunităţile locale care, prin această întârziere, pierd aproximativ 300 de milioane de lei pe lună. Nu este acceptabil să punem în pericol crearea de noi locuri de muncă prin întârzierea finanţării firmelor care angajează şomeri şi ucenici. Românii care au nevoie de tratament pentru boli grave - oncologice, hepatită, diabet - nu pot aştepta după jocuri politice meschine. Nu te poţi juca şi nu ne putem juca cu sănătatea acestor oameni", a spus Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern, potrivit Agerpres Ea a adăugat că întârzierea finanţării şi cofinanţării proiectelor de investiţii derulate din fonduri europene şi guvernamentale poate avea efecte negative asupra creşterii economice, iar acest lucru nu poate fi permis. "Am toată încrederea în Parlamentul României că va răspunde rapid cererii de reexaminare a legii bugetului naţional pe anul 2019, astfel încât să putem duce mai departe măsurile bune prevăzute în programul de guvernare", a menţionat premierul.

Dăncilă l-a criticat și pe preşedintele Klaus Iohannis, despre care a spus că, prin decizia referitoare la bugetul pe 2019 şi declaraţiile pe marginea acestuia, face "un joc electoral pe spatele românilor" şi "îi dezinformează din nou".

"Am avut senzaţia că ne-am întors în timp, în anul 2013, când un alt preşedinte promulga doar bugetul asigurărilor sociale de stat, cu aceleaşi minciuni. Preşedintele României îi dezinformează din nou pe români, inventând explicaţii ridicole de ce a luat decizia de a bloca adoptarea bugetului pentru anul 2019. Este în mod evident un joc electoral pe care îl face însă pe spatele românilor", a susţinut Dăncilă.

Ea a calificat drept "iresponsabile" declaraţiile şefului statului, adăugând că Iohannis creează îngrijorări că nu există bani de pensii, deşi acest lucru nu are "nicio bază reală".

"Domnul preşedinte Iohannis dovedeşte că nu cunoaşte lucruri elementare când a afirmat că lipsesc 1,4 miliarde de lei de la bugetul de pensii. În realitate, după foarte mulţi ani, în anul 2019 bugetul va avea un excedent de 1,7 miliarde de lei, ca urmare a măsurii transferului contribuţiilor de la angajator la salariaţi - o altă măsură pe care domnul preşedinte Iohannis a criticat-o, măsură care însă şi-a arătat eficienţa. O altă dezinformare pe care domnul preşedinte a anunţat-o cu nonşalanţă în spaţiul public este legată de mărirea pensiilor. Domnul preşedinte ar trebui să citească cu atenţie măsurile pe care le-a luat Guvenul României. Pentru că am mărit anticipat pensiile, începând cu 1 iulie 2017, pentru anul 2018, şi la 1 iulie 2018, pentru anul 2019, cu mai mult decât rata inflaţiei şi creşterea reală a salariului mediu brut", a explicat premierul.

"Consider total iresponsabile declaraţiile domnului preşedinte, care se joacă cu sentimentele oamenilor şi creează în rândul pensionarilor îngrijorări că nu există bani de pensii, afirmaţie care nu are nicio bază reală. Oare ce urmăreşte domnul preşedintele prin insistenţa pe temele care induc nesiguranţă în rândul pensionarilor? Pregăteşte terenul pentru vreo decizie de amputare a drepturilor pensionarilor din partea formaţiunilor politice pe care le susţine pe faţă, cum s-a întâmplat în trecut? O spun cu fermitate - pensionarii nu au nici un motiv să-şi facă griji. Aşa cum ne-am angajat, vom continua majorarea pensiilor prevăzută pentru 1 ianuarie 2020 de la 1 septembrie anul acesta. Aşadar, cu trei luni mai devreme decât stabilisem iniţial. Guvernul României are bani pentru plata pensiilor, pentru asigurarea tuturor drepturilor stabilite prin lege", a adăugat Viorica Dăncilă.