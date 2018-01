O serie de informaţii false, în special în ceea ce priveşte legile justiţiei, pleacă atât de la Bruxelles, cât şi din România, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucureşti furnizând astfel de "minciuni", a afirmat luni seara preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.

"Am auzit şi discuţia asta, că unii vorbesc pe la Washington sau Bruxelles că de fapt sunt anti-NATO, antieuropean şi sunt filorus. Nu vorbesc despre Rusia, dar 2% din PIB este angajamentul meu din campania electorală, al meu şi al PSD. Şi am insistat, am întors bugetul când m-am întors cu Sorin Grindeanu din Washington, pentru că puseseră 1,5%. Şi am pus 2%. Tot ceea ce s-a discutat pentru industria de apărare şi creşterea industriei de apărare româneşti, dar şi parteneriate strategice atât cu SUA, cât şi cu celelalte ţări din Europa care vor continua anul ăsta, au fost stabilite, decise în coaliţie şi puse în aplicare de Guvern. Nu există niciun fel de măsură, de acţiune, de gest din partea mea sau a d-lui Tăriceanu împotriva unor valori europene sau împotriva relaţiilor cu NATO", a declarat Dragnea la Antena 3, potrivit Agerpres

Întrebat în acest context cum îşi explică poziţia prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, cu privire la legile justiţiei, liderul PSD a spus: "Picătură cu picătură".

"Minciună dusă picătură cu picătură şi de aici, din ţară şi de la Bruxelles şi de către europarlamentari, dar şi de către funcţionari de acolo. Îi spun d-lui comisar, îi spune d-lui director general şi se creează aşa, o reţea. Cum e posibil ca Delegaţia Comisiei Europene din România să transmită informaţii false? Transmise la toţi comisarii europeni. Din declaraţiile recente ale noului premier - şi asta era cu o zi înainte de 24 ianuarie, doamna Dăncilă nu făcuse niciun fel de declaraţii - a evitat presa Viorica Dăncilă - rezultă că în timpul mandatului său guvernul va solicita rapiditate în ceea ce priveşte atât adoptarea legilor justiţiei, care sunt adoptate, cât şi o versiune revizuită a Codului penal şi de procedură penală. Câte alte minciuni de genul ăsta s-or mai fi spus anul ăsta? Sigur că mie nu mi se pare absolut deloc corect şi cinstit faţă de România, asta e ideea", a arătat preşedintele Camerei Deputaţilor.

El a adăugat că au fost traduse în engleză legile adoptate în Parlament, care au fost transmise ambasadelor ,dar şi la Bruxelles.

"Am făcut şi o sinteză însoţită de explicaţii pentru amendamentele respective, am pus şi tabelul în care se regăsesc amendamentele care sunt cred că aproape toate venite din partea AMR, UNJR, CSM-ului şi altor oameni din domeniu, şi le-am transmis atât la ambasadele de aici, la Delegaţia Comisiei Europene şi la Bruxelles prin tot felul de căi. Asta am făcut-o a doua sau a treia zi după ce legile au fost adoptate în parlament, cerând în acelaşi timp şi public, tuturor, dacă vreun articol din acele legi sau care articol sau articole afectează independenţa justiţiei. Nu a spus nimeni până acum aşa ceva. Au fost atacate la CCR, s-a pronunţat Curtea pe o lege. (...) Ce propune Curtea vom modifica în Parlament, dar noi am făcut demersul ăsta. (...) Aici este vorba de România şi dincolo de PSD, de coaliţia PSD-ALDE, e o chestiune importantă şi pentru preşedintele României, care sper că va merge la Bruxelles să discute ori în plen ori în privat cu preşedintele Junker despre tipul ăsta şi modul în care se iau informaţii din România. Pentru că noi dorim ca informaţiile din România să fie cele reale", a subliniat liderul PSD.