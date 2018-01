La rândul său, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la ieșirea de la discuții, că liberalii doresc alegeri anticipate, preşedintele Klaus Iohannis fiind informat că partidul îşi poate asuma răspunderea de a demara negocieri pentru formarea unei majorităţi parlamentare care să sprijine un guvern fără PSD.

"PNL a luat decizia de a nu participa la nicio formulă de guvernare care cuprinde PSD, de a vota împotriva oricărei formule de guvernare care conţine PSD. Opţiunea pe care am exprimat-o şi preşedintelui este pentru provocare de alegeri anticipate, deoarece considerăm că opţiunea populaţiei de astăzi nu mai are nicio legătură cu opţiunea populaţiei formulate la alegerile din 11 decembrie 2016. L-am informat pe preşedinte că PNL, în cazul în care i se va solicita, îşi poate asuma răspunderea de a demara negocieri pentru formarea unui majorităţi parlamentare care să sprijine un guvern fără PSD", a spus Orban, la Palatul Cotroceni, după consultările cu şeful statului.

Preşedintele USR, Dan Barna, a afirmat, de asemenea, că "soluţia decentă" pentru România ar fi aceea a alegerilor anticipate, însă consideră că este dificil de ajuns acolo, fapt pentru care propune "nominalizarea unui premier non-PSD".

"Este o miză importantă pentru România numirea unui premier non-PSD. Ne-am exprimat susţinerea pentru un astfel de Guvern, în măsura în care preşedintele va decide să numească un astfel de premier şi acesta va reuşi să genereze o susţinere în Parlament (...) Noi am accentuat faptul că soluţia decentă pe care România o are în faţă este aceea a alegerilor anticipate, este însă dificil de ajuns acolo şi, de aceea, primul pas ar fi nominalizarea unui premier non-PSD, pentru că menţinerea actualei paradigme în care am trăit de un an de zile şi nominalizarea unui nou premier PSD nu face decât să deschidă (...) pariurile pentru când va fi următoarea criză", a declarat Barna după consultările cu preşedintele Klaus Iohannis.

Totodată, Barna a precizat că USR şi-a exprimat susţinerea pentru un astfel de Guvern, cu patru condiţii.

"Ne-am exprimat şi noi susţinerea pentru un astfel de Guvern, cu cele patru condiţii (...) - anularea legilor Justiţiei, care au fost ciuntite în Comisia Iordache, (...) reforma electorală cu revenirea la alegerea primarilor în două tururi, componenta legată de legislaţia fiscală, amendarea legislaţiei fiscale, datorită instabilităţii uriaşe care s-a întâmplat în ultimul an, şi, evident, cel de-al patrulea element - fără penali în funcţii publice", a precizat Barna.