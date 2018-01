"Plec cu fruntea sus", a spus Tudose.



"Îmi dau demisia în seara asta sau mâine dimineaţă. Domnul vicepreşedinte Stănescu preia programul", a anunţat premierul Mihai Tudose, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al PSD, care a durat mai bine de cinci ore şi în care i-a fost retras sprijinul politic.

El a spus că partidul a hotărât că este nevoie de un alt Guvern şi că va pleca "cu fruntea sus".

"Poate am şi eu vina mea. Aşa a hotărât partidul, îmi asum, CEx-ul a spus că e loc de mai bine", a declarat Mihai Tudose, care a plecat de la sediul PSD.

Întrebat ce îşi reproşează, el a răspuns: "Îmi reproşez că nu am făcut mai mulţi kilometri de autostradă, că nu am făcut mai multe spitale, dar vedeţi, astăzi am avut un eveniment fericit, o investiţie de 500 de milioane aproape. Plec cu fruntea sus, nu am închis anul prost, nu regret nimic, colegii au apreciat activitatea guvernamentală".

Premierul Mihai Tudose a mai spus că nu va asigura interimatul şi că în acestă seară merge la Guvern pentru a-şi lua lucrurile. El a mai afirmat că urmează să vorbească cu preşedintele Iohannis.

Întrebat dacă a vorbit cu preşedintele Iohannis, el a răspuns: "Nu, acum voi vorbi".