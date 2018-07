"Noi spunem că rata lunară a inflaţiei va fi scăzută în perioada următoare, chiar se va apropia de zero, ca să zic aşa, cel puţin una din lunile de vară, rata lunară mă refer, deci creşterile lunare. Cu alte cuvinte vom avea în perioada următoare creşteri efectiv mici de preţuri. Rata anuală, care consemnează evoluţia preţurilor pe 12 luni, de ce rămâne ridicată? Pentru că, de exemplu, şi în lunile din vara anului trecut rata lunară a fost şi ea scăzută. Am mai încercat să explicăm acest lucru. Deci când spunem că rata anuală a crescut, spunem că aceste creşteri efective din lunile următoare vor fi mari. Nu, vor fi efectiv mici. S-ar putea în cele trei luni de vară să avem şi o inflaţie negativă într-o lună. Cum am avut şi anul trecut. Adunându-se ultimele 12 luni de aceea avem cinci şi ceva la sută şi avem cinci şi ceva la sută pentru că în perioada respectivă, într-un mod, să spunem, nefericit, şi în special în toamna anului trecut, s-au făcut multe majorări de preţuri administrate", a precizat Isărescu, citat de Agerpres