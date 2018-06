Retailerul de mobilă IKEA va deschide, în prima jumătate a lunii iulie, primele două puncte de colectare a comenzilor online din România, Brașov și Timișoara, a anunțat compania.

Un al treilea punct de colectare IKEA, la Cluj-Napoca, este în curs de dezvoltare și va fi deschis la sfârșitul lunii iulie.

Astfel, clienții vor putea face cumpărăturile online pe www.IKEA.ro , în magazinul IKEA Băneasa sau prin telefon cu ajutorul angajaților din call-center și vor putea opta pentru livrarea produselor la punctele de colectare din Timișoara și Brașov.

În acest fel, vor putea să ridice personal produsele, în ziua și la ora la care doresc. Costul transportului este mai mic decât cel de livrare la domiciliu: 29 lei pentru pachete mici (sub 30 kg pe comandă) și 49 lei pentru coletele Cargo (peste 30 kg pe comandă), indiferent de dimensiunea și valoarea comenzii.

Clienții care doresc să beneficieze de livrarea la domiciliu pot face în continuare acest lucru, prețurile aferente serviciului de livrare rămânând neschimbate. Clienții nu vor găsi niciun produs IKEA expus sau disponibil pentru a fi cumpărat direct din punctele de colectare, acestea fiind destinate exclusiv ridicării comenzilor.

“Punctele de colectare a comenzilor reprezintă un nou format prin care IKEA își propune să creeze o experiență de cumpărături mai simplă și mai convenabilă, la prețuri și mai accesibile pentru clienți. Acestea vor fi situate în spații ușor de accesat cu mașina sau mijloacele de transport public, pentru a fi cât mai convenabile pentru clienții IKEA. Noile Puncte de Colectare IKEA sunt spații închiriate și pot fi găsite în cadrul Magnolia Shopping Center, Strada Crișului nr. 18 – în Brașov, și respectiv în incinta Centrului Comercial Euro 2, Bulevardul Antenei nr. 4 – în Timișoara, cu orarul de funcționare: 10:00 - 19:00, șapte zile pe săptămână. Procesul de recrutare a echipei IKEA care va lucra în cele două puncte de colectare din Timișoara și Brașov a început deja”, a informat compania.

"Pentru IKEA, așa cum am declarat de mai multe ori, este o prioritate să ajungem mai aproape de cât mai mulți români. De aceea, pe lângă deschiderea noilor magazine IKEA în orașele care fac parte din planurile noastre de expansiune, vrem să creăm o ofertă multi-channel, cu noi formate care să răspundă noilor așteptări de consum și noului stil de viață al consumatorilor, precum și noilor tendințe din retail. Serviciul de comenzi online IKEA este în creștere și ne dorim să îl facem și mai eficient. Prin urmare, am decis să deschidem Punctele de Colectare pentru comenzi online din Brașov și Timișoara, precum și din Cluj. Astfel, clienții vor putea comanda online și vor avea opțiunea de a-și ridica singuri comenzile livrate la unul dintre noile Puncte de Colectare IKEA, în cel mai convenabil moment pentru ei, și la un preț și mai accesibil ca până acum”, a declarat Viviana Pavel – IKEA South-East Europe Real Estate and Development Manager pentru România, Croația, Serbia, Slovenia și Ucraina.

Retailerul suedez IKEA Group este liderul mondial în vânzareade mobilier și decorațiuni. Magazinele IKEA oferă aproximativ 10.000 de produse de mobilier și soluții accesibile pentru acasă. IKEA Group deține și operează 355 de magazine în 29 de țări (31 August 2017).

Magazinul IKEA din Zona Comercială Băneasa a fost al 253-lea deschis în a 35-a ţară, pe 21 martie 2007. Până în luna martie 2010, a fost operat în sistem de franciză locală, iar după aceea IKEA România a devenit parte din IKEA Group. În anul financiar 2017 (1 septembrie 2016 – 31 august 2017), magazinul IKEA din România a fost vizitat de 3,3 milioane de oameni și 7,5 milioane de vizitatori unici au accesat site-ul www.IKEA.ro.