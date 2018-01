În luna decembrie, retailerul a deschis în total 21 de noi magazine în Bucureşti, Cluj, Braşov, Giurgiu şi Târgovişte. În penultima zi a anului, pe 30 decembrie, Mega Image a inaugurat cinci noi supermarket-uri. În 2017, Mega Image a inaugurat 69 de magazine.

Tot în luna decembrie, Mega Image a lansat pe piaţă un nou concept - Shop&Go - Mega Apetit, bazat pe “ready meals”. Acesta este situat în incinta centrului comercial Plaza Mall din sectorul 6 al Capitalei. Noul format este conceput special pentru zona de food court şi zona de birouri, iar produsele vor fi în principal din gama Mega Apetit.

Potrivit companiei, noul magazin vine în întâmpinarea oamenilor activi, care nu pot aloca mult timp pentru pregătirea meselor sau care au nevoie de gustări rapide şi sănătoase în pauzele din timpul programului de muncă sau în timpul liber. Astfel, noul Shop&Go - Mega Apetit include o gamă extinsă de produse pentru consum în orice moment al zilei, de la sandvişuri, aperitive, salate, supe, dar şi ciorbe, feluri principale, dulciuri şi meniuri complete.

O noutate în acest magazin sunt mâncărurile gătite, calde sau reci, care includ de la reţete româneşti până la preparate gourmet, pregătite la foc sau pe grătar cu cărbune.

“Anul 2017 a fost un an bun, cu multe provocări care ne-au ajutat să ne dezvoltăm şi să ne îndeplinim toate obiectivele propuse. Un prim succes al acestui an a fost intrarea pe piaţa de retail din Cluj Napoca, unde am venit în întâmpinarea consumatorilor, dar şi a producătorilor locali. De asemenea, în 2017 ne-am consolidat poziţia în Bucureşti prin creşterea numărului de locaţii Mega Image şi Shop&Go, am lansat propria platformă de ecommerce www.mega-image.ro şi, nu în ultimul rând, ne-am asumat un rol tot mai activ de susţinere a comunităţilor şi a unor cauze sociale. Aşadar, încheiem anul în forţă, printr-o accelerare a expansiunii”, a declarat Vassilis Stavrou, director general Mega Image, scrie Agerpres